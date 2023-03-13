На Харківщині судитимуть жінку, яка забруднювала довкілля: що їй загрожує

Підозрювана

На Харківщині судитимуть жінку, яка забруднювала землю амонієм та нітратами. Прокуратура вже затвердила та передала до суду обвинувальний акт.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

У в'язницю за шкоду довкіллю

Харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо жінки за фактом забруднення земель речовинами, відходами, шкідливими для довкілля внаслідок порушення спеціальних правил, що створило небезпеку для довкілля, та за фактом безгосподарського використання земельної ділянки, що спричинило тривале зниження родючості її земель (ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 254 КК України).



Як встановили правоохоронці, жінка отримала земельну ділянку площею два гектари для ведення особистого селянського господарства біля с. Логачівка Харківського району. Проте за призначенням обвинувачена землю не використовувала. Вона розмістила там відходи та речовини, шкідливі для довкілля. Це призвело до перевищення гранично допустимої концентрації в ґрунті забруднювальних речовин. Серед них — амоній та нітрати.

Нагадаємо, у Харкові викрили фармацевта, яка незаконно продавала нарковмісні лікарські засоби і підробляла рецепти.

Фото: Харківська обласна прокуратура