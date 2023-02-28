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У Харкові викрили фармацевта, яка незаконно продавала нарковмісні лікарські засоби і підробляла рецепти

28 лютого 2023 13:16
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові викрили фармацевта, яка незаконно продавала нарковмісні лікарські засоби і підробляла рецепти
Фармацевт незаконно продавала пігулки, у яких міститься наркотичний засіб кодеїн
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

За даними слідства, жінка разом зі своїм спільником орендувала нежитлове приміщення, в якому облаштувала аптеку, розмістивши відповідні полиці, стенди, вивіски тощо. Однак ліцензії на здійснення оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами підозрювана не отримувала, тож "аптека" працювала незаконно.

Проце повідомляє у Telegram-каналі Харківська обласна прокуратура. 

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Матеріали слідства 

Жінка, маючи спеціальність фармацевта, а отже маючи необхідні знання та навички, незаконно продавала пігулки, у яких міститься наркотичний засіб кодеїн. Продаж таких ліків, відповідно до законодавства, дозволяється лише за наявності рецепта від лікаря. 

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Підозрювана не просто відпускала ліки без рецепта — щоб приховати злочинну діяльність, вона підробляла форми бланків. Жінка заповнювала форми рецептурних бланків для виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення від імені вигаданої особи, начебто лікаря, ставила відповідні печатки і штампи.

Однак приховати злочин підозрюваній не вдалось — її було викрито.

Наразі вирішується питання щодо обрання жінці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також встановлюються інші особи, причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Жінці-фармацевту було повідомлено про підозру за фактами незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб, та підроблення офіційного документа (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 358 КК України). Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Харківщині депутат переобладнав лікарні під госпіталі для окупантів.

А також ми писали, що СБУ затримала колаборанта на Харківщині, с тав криміналістом і допомагав шукати учасників АТО.

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