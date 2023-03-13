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В Харьковской области будут судить женщину, которая загрязняла окружающую среду: что ей угрожает

13 марта 2023 10:55
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Подозреваемая
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Харьковской области будут судить женщину, которая загрязняла землю аммонием и нитратами. Прокуратура уже утвердила и передала в суд обвинительный акт.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Харьковской окружной прокуратурой Харьковской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении женщины по факту загрязнения земель веществами, отходами, вредными для окружающей среды вследствие нарушения специальных правил, что создало опасность для окружающей среды, и по факту бесхозяйственного использования земельного участка, что повлекло за собой длительное снижение плодородия земель (ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 254 УК Украины).

Как установили правоохранители, женщина получила земельный участок площадью в два гектара для ведения личного крестьянского хозяйства возле с. Логачевка Харьковского района. Однако по назначению обвиняемая земля не использовала. Она разместила там отходы и вещества, вредные для окружающей среды. Это привело к превышению максимально допустимой концентрации в почве загрязняющих веществ. Среди них аммоний и нитраты.

Напомним, в Харькове разоблачили фармацевту, которая незаконно продавала наркосодержащие лекарственные средства и подделывала рецепты.

Фото: Харьковская областная прокуратура

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