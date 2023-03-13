В Харьковской области будут судить женщину, которая загрязняла окружающую среду: что ей угрожает
В Харьковской области будут судить женщину, которая загрязняла землю аммонием и нитратами. Прокуратура уже утвердила и передала в суд обвинительный акт.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
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В тюрьму за вред окружающей среде
Харьковской окружной прокуратурой Харьковской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении женщины по факту загрязнения земель веществами, отходами, вредными для окружающей среды вследствие нарушения специальных правил, что создало опасность для окружающей среды, и по факту бесхозяйственного использования земельного участка, что повлекло за собой длительное снижение плодородия земель (ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 254 УК Украины).
Как установили правоохранители, женщина получила земельный участок площадью в два гектара для ведения личного крестьянского хозяйства возле с. Логачевка Харьковского района. Однако по назначению обвиняемая земля не использовала. Она разместила там отходы и вещества, вредные для окружающей среды. Это привело к превышению максимально допустимой концентрации в почве загрязняющих веществ. Среди них аммоний и нитраты.
Напомним, в Харькове разоблачили фармацевту, которая незаконно продавала наркосодержащие лекарственные средства и подделывала рецепты.
Фото: Харьковская областная прокуратура