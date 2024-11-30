Бійці Третьої штурмової знищили російський ПТРК Bulsae-4 та іншу техніку на Харківщині

Удар по ворожій техніці у Харківській області. Фото: скриншот

Бійці Третьої окремої штурмової бригади ефектно завдали ударів по військовій техніці російських окупантів у Харківській області. Зокрема, ворог залишився без протитанкового ракетного комплексу Bulsae-4.

Відео бригада опублікувала в Telegram у суботу, 30 листопада.

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Удари по техніці окупантів

Відео бійці зняли на рубежах Харківщини. Вони поцілили в ПТРК Bulsae-4 на ходу, спалили ворожий "Урал" та уразили КамАЗ. Також удар завдали по піхоті окупантів.

"А також провели комбо по замаскованих укриттях, викурюючи окупантів з їхніх сховків", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, воїни Третьої окремої штурмової бригади показали знищення російських окупантів і ворожої техніки за допомогою FPV-дронів.

Також прикордонники завдали потужного артилерійського удару по позиціях ворога, знищивши декілька бліндажів та завдавши втрат живій силі РФ.