Бійці Третьої штурмової знищили російський ПТРК Bulsae-4 та іншу техніку на Харківщині

На Харківщині Третя штурмова вдарила по техніці РФ — відео
Бійці Третьої окремої штурмової бригади ефектно завдали ударів по військовій техніці російських окупантів у Харківській області. Зокрема, ворог залишився без протитанкового ракетного комплексу Bulsae-4.
Відео бригада опублікувала в Telegram у суботу, 30 листопада.
Удари по техніці окупантів
Відео бійці зняли на рубежах Харківщини. Вони поцілили в ПТРК Bulsae-4 на ходу, спалили ворожий "Урал" та уразили КамАЗ. Також удар завдали по піхоті окупантів.
"А також провели комбо по замаскованих укриттях, викурюючи окупантів з їхніх сховків", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, воїни Третьої окремої штурмової бригади показали знищення російських окупантів і ворожої техніки за допомогою FPV-дронів.
Також прикордонники завдали потужного артилерійського удару по позиціях ворога, знищивши декілька бліндажів та завдавши втрат живій силі РФ.
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