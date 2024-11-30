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На Харьковщине Третья штурмовая ударила по технике РФ — видео

30 ноября 2024 16:48
Аркадий Пастула - Редактор
Бойцы Третьей штурмовой уничтожили российский ПТРК Bulsae-4 и другую технику на Харьковщине
Удар по вражеской технике в Харьковской области. Фото: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады эффектно нанесли удары по военной технике российских оккупантов в Харьковской области. В частности, враг остался без противотанкового ракетного комплекса Bulsae-4.

Видео бригада опубликовала в Telegram в субботу, 30 ноября.

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Видео бойцы сняли на рубежах Харьковщины. Они попали в ПТРК Bulsae-4 на ходу, сожгли вражеский "Урал" и поразили КамАЗ. Также удар нанесли по пехоте оккупантов.

"А также провели комбо по замаскированным укрытиям, выкуривая оккупантов из их укрытий", — говорится в сообщении.

Напомним, воины Третьей отдельной штурмовой бригады показали уничтожение российских оккупантов и вражеской техники с помощью FPV-дронов.

Также пограничники нанесли мощный артиллерийский удар по позициям врага, уничтожив несколько блиндажей и нанеся потери живой силе РФ.

война Украина Харьковская область военная техника оккупанты 3 ОШБр

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