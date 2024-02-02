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На Харківщині тривають важкі бої за Табаївку — Євлаш розповів про ситуацію на східному фронті

2 лютого 2024 19:18
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Харківщині тривають важкі бої за Табаївку — Євлаш розповів про ситуацію на східному фронті
Українські військові на фронті. Ілюстративне фото: Telegram / Володимир Зеленський
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На Харківщині точаться запеклі бої за Табаївку. Українські захисники намагаються втримати населений пункт, який наразі перебуває під контролем нашої держави.

Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник пресслужби східного угруповання військ Ілля Євлаш.

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Зазначається, що росіяни ведуть активні штурмові дії на сході України. Окупанти намагаються захопити Табаївку, однак українські бійці тримають оборону та захищають населений пункт.

"За Табаївку точаться важкі бої, наразі село не перебуває під контролем окупантів, і там ведуться артилерійські дуелі", — вказав Євлаш.

Ворог продовжує атакувати також і Бахмутський напрямок. При цьому загарбники використовують важку артилерію та безпілотники.

"Лінія фронту наразі залишається дуже динамічною, росіяни продовжують свої наступальні дії, зокрема біля Куп’янська", — зауважив керівник пресслужби східного угруповання військ.

Нагадаємо, пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Р. Дашкевича Олег Калашніков розповів, що окупаційні війська змінили тактику наступу під Бахмутом. Зокрема, ворог повернувся до тієї тактики, коли використовував механізовані ударні групи.

Додамо, речник командування Сухопутних військ Володимир Фітьо заявив, що росіяни поширюють фейк про нібито захоплення ними Табаївки.

війна
росіяни
Україна
Харківська область
окупанти
Бахмут
бій
фронт

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