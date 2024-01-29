У ЗСУ спростували інформацію про захоплення військами РФ Табаївки на Харківщині

Українські військові на фронті. Ілюстративне фото: Telegram / Володимир Зеленський

Речник командування Сухопутних військ Володимир Фітьо заявив, що росіяни поширюють фейкову інформацію про захоплення їхніми військами Табаївки, що на Харківщині. Наразі біля села точаться запеклі бої, українські захисники намагаються відбити атаки ворога.

Про це в ефірі телемарафону повідомив Володимир Фітьо.

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За словами Фітьо, противнику не вдалося взяти Табаївку. Наразі там йдуть позиційні бої.

"Цей населений пункт ще менший, ніж Крохмальне. Там було 45 людей, а це взагалі як хутір. Він перебуває у дуже незручному розташуванні — у низовині якраз і там болотиста місцевість, тому стати безпосередньо у це місце — це означає одразу перетворитися на мішень у тирі", — вказав Фітьо.

Також речник зауважив, що загарбники проводять активні наступальні дії в смузі відповідальності ОСУВ Хортиця. Фітьо підкреслив, що тривають штурми на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському напрямках.

"На Куп’янському і Лиманському напрямку було відбито 10 ворожих атак за минулу добу. Синьківка, Табаївка, Ямполівка, Терни — ось ці населені пункти, де відбувалися бойові дії. Противник заявляє, що захопив Табаївку — це не відповідає дійсності. Поблизу населеного пункту відбуваються бої", — додав Фітьо.

Нагадаємо, 28 січня з'явилася інформація про те, що російська армія, ймовірно, просунулася на Куп'янському напрямку. Окупантам нібито вдалося захопити село Табаївка, що на Харківщині.

Додамо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, на Куп'янському напрямку росіяни відновили інтенсивні наступальні дії. Наразі тривають важкі бої поблизу Синьківки та Табаївки Харківської області.