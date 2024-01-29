Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У ЗСУ спростували інформацію про захоплення військами РФ Табаївки на Харківщині arrow

У ЗСУ спростували інформацію про захоплення військами РФ Табаївки на Харківщині

29 січня 2024 14:50
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У ЗСУ спростували інформацію про захоплення військами РФ Табаївки на Харківщині
Українські військові на фронті. Ілюстративне фото: Telegram / Володимир Зеленський
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Речник командування Сухопутних військ Володимир Фітьо заявив, що росіяни поширюють фейкову інформацію про захоплення їхніми військами Табаївки, що на Харківщині. Наразі біля села точаться запеклі бої, українські захисники намагаються відбити атаки ворога.

Про це в ефірі телемарафону повідомив Володимир Фітьо.

Читайте також:

Росіянам не вдалося захопити Табаївку

За словами Фітьо, противнику не вдалося взяти Табаївку. Наразі там йдуть позиційні бої.

"Цей населений пункт ще менший, ніж Крохмальне. Там було 45 людей, а це взагалі як хутір. Він перебуває у дуже незручному розташуванні — у низовині якраз і там болотиста місцевість, тому стати безпосередньо у це місце — це означає одразу перетворитися на мішень у тирі", — вказав Фітьо.

Також речник зауважив, що загарбники проводять активні наступальні дії в смузі відповідальності ОСУВ Хортиця. Фітьо підкреслив, що тривають штурми на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському напрямках.

"На Куп’янському і Лиманському напрямку було відбито 10 ворожих атак за минулу добу. Синьківка, Табаївка, Ямполівка, Терни — ось ці населені пункти, де відбувалися бойові дії. Противник заявляє, що захопив Табаївку — це не відповідає дійсності. Поблизу населеного пункту відбуваються бої", — додав Фітьо.

Нагадаємо, 28 січня з'явилася інформація про те, що російська армія, ймовірно, просунулася на Куп'янському напрямку. Окупантам нібито вдалося захопити село Табаївка, що на Харківщині.

Додамо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, на Куп'янському напрямку росіяни відновили інтенсивні наступальні дії. Наразі тривають важкі бої поблизу Синьківки та Табаївки Харківської області.

війна
ЗСУ
Україна
Хортиця
Харківська область
окупанти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі