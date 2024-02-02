На Харьковщине продолжаются тяжелые бои за Табаевку — Евлаш рассказал о ситуации на восточном фронте

Украинские военные на фронте. Иллюстративное фото: Telegram / Владимир Зеленский

На Харьковщине идут ожесточенные бои за Табаевку. Украинские защитники пытаются удержать населенный пункт, который сейчас находится под контролем нашего государства.

Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш.

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Отмечается, что россияне ведут активные штурмовые действия на востоке Украины. Оккупанты пытаются захватить Табаевку, однако украинские бойцы держат оборону и защищают населенный пункт.

"За Табаевку идут тяжелые бои, пока село не находится под контролем оккупантов, и там ведутся артиллерийские дуэли", — указал Евлаш.

Враг продолжает атаковать также и Бахмутское направление. При этом захватчики используют тяжелую артиллерию и беспилотники.

"Линия фронта пока остается очень динамичной, россияне продолжают свои наступательные действия, в том числе возле Купянска", — отметил руководитель пресс-службы восточной группировки войск.

Напомним, пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Р. Дашкевича Олег Калашников рассказал, что оккупационные войска изменили тактику наступления под Бахмутом. В частности, враг вернулся к тактике, когда использовал механизированные ударные группы.

Добавим, спикер командования Сухопутных войск Владимир Фитьо заявил, что россияне распространяют фейк о якобы захвате ими Табаевки.