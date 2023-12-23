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На Харківщині у рамках декомунізації заповідник "Російський Орчик" отримав нову назву

23 грудня 2023 23:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Харківщині у рамках декомунізації заповідник "Російський Орчик" отримав нову назву
Заказник "Російський Орчик". Фото: Kharkiv Today
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Харківській області у рамках декомунізації перейменували природньо-заповідний фонд місцевого значення. Голоси "за" віддали 74 депутати.

Про це повідомила депутатка Харківської обласної ради Галина Куц.

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Результати голосування за перейменування. Фото: скриншот 

"Російський Орчик" отримає нову назву

"У рамках процесу декомунізації Харківська обласна рада прийняла рішення про перейменування природно-заповідного фонду місцевого значення (74 голоси "За")", — повідомила Куц.

Нардепка повідомила, що йдеться про заказник місцевого значення, який мав назву "Російський Орчик". Він розташований на території Зачепилівської селищної територіальної громади Красноградського району Харківської області. Цю назву заказник отримав ще у 1984 році.

"Від сьогоднішнього дня заказник має нову назву – "Орчицький"", — зазначила Куц.

заповідник
Повідомлення про перейменування "Російського Орчика". Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що міська рада Дніпра позбавила колишнього генсека ЦК КПРС Леоніда Брежнєва звання "почесного громадянина міста". Раніше таку процедуру зробили в Києві

Нагадуємо, що у Києві в рамках кампанії по декомунізації було демонтовано пам'ятник екіпажу бронепотяга "Таращанець". Тепер він зберігатиметься в музеї.

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