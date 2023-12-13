На Харківщині може з'явитися селище Чикаго — деталі

Смт Чкаловське у Харківській області. Фото: соцмережі

У Харківській області пропонують декомунізувати селище Чкаловське, назване на честь радянського льотчика. Одним із запропонованих варіантів нової назви є Чикаго.

Про це повідомив виконавчий комітет Чкаловської громади.

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Відомо, що пропозиції щодо перейменування селища внесли 110 жителів громади. До війни там проживало близько 12 тис. людей.

Найбільше голосів набрало дві назви — Чикаго і Слобідське.

Заступник начальника селищної адміністрації Вадим Суманєєв зауважив, що в мешканців громади розвинене почуття гумору, і висловив думку, що слід зупинитися на назві Слобідське, бо громада належить до історичної області Слобідської України.

Проте на Харківщині вже є населені пункти з назвою Слобідське — у Харківському та Лозівському районах.

Тепер рішення щодо перейменування селища прийматиме Верховна Рада України, куди були надіслані всі пропозиції.

Скриншот допису виконавчого комітету

Нагадаємо, що у Харкові хочуть перейменувати залізничний вокзал "Харків — Балашовський". Питання щодо декомунізації планують розглянути під час сесії міської ради 22 листопада.

Також ми писали, що на Харківщині перейменують одразу шість населених пунктів Богодухівського району. Відповідне рішення незабаром планує ухвалити Харківська обласна рада.