В Харьковской области в рамках декоммунизации заповедник "Русский Орчик" получил новое название
В Харьковской области в рамках декоммунизации переименовали природно-заповедный фонд местного значения. Голоса "за" отдали 74 депутата.
Об этом сообщила депутат Харьковского областного совета Галина Куц.
"Русский Орчик" получит новое название
"В рамках процесса декоммунизации Харьковский областной совет принял решение о переименовании природно-заповедного фонда местного значения (74 голоса "За")", — сообщила Куц.
Нардеп сообщила, что речь идет о заказнике местного значения, который назывался "Русский Орчик". Он расположен на территории Зачепиловского поселкового территориального общества Красноградского района Харьковской области. Это название заказник получил еще в 1984 году.
"С сегодняшнего дня заказник имеет новое название — "Орчицкий", — отметила Куц.
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