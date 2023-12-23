В Харьковской области в рамках декоммунизации заповедник "Русский Орчик" получил новое название

Заказник "Русский Орчик". Фото: Kharkiv Today

В Харьковской области в рамках декоммунизации переименовали природно-заповедный фонд местного значения. Голоса "за" отдали 74 депутата.

Об этом сообщила депутат Харьковского областного совета Галина Куц.

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Результаты голосования по переименованию. Фото: скриншот

"Русский Орчик" получит новое название

"В рамках процесса декоммунизации Харьковский областной совет принял решение о переименовании природно-заповедного фонда местного значения (74 голоса "За")", — сообщила Куц.

Нардеп сообщила, что речь идет о заказнике местного значения, который назывался "Русский Орчик". Он расположен на территории Зачепиловского поселкового территориального общества Красноградского района Харьковской области. Это название заказник получил еще в 1984 году.

"С сегодняшнего дня заказник имеет новое название — "Орчицкий", — отметила Куц.

Сообщение о переименовании "Русского Орчика". Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что городской совет Днепра лишил бывшего генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева звания "почетного гражданина города". Ранее такую процедуру провели в Киеве.

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