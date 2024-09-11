У Харківській області пожежа охопила село Черкаські Тишки

На Харківщині у селі сталася масштабна пожежа — з'явилися фото та відео
Рятувальники загасили масштабну пожежу, що виникла в селі Черкаські Тишки Циркунівської громади Харківського району. Вогонь охопив 20 гектарів сухої трави, який вогнеборці намагалися загасити понад добу.
Про це 11 вересня повідомила пресслужба ДСНС у Харківській області.
Пожежа у селі Черкаські Тишки
В ДСНС розповіли, що пожежа спалахнула у Черкаських Тишках на світанку 10 вересня. Вогонь знищив шість приватних господарчих споруд, дві господарські споруди, три одиниці цивільної техніки, а також вже розбитий російськими обстрілами будинок.
В пресслужбі зазначили, що вогонь вдалося локалізувати 10 вересня, але загасити його змогли лише сьогодні, 11 вересня. З пожежею боролися 11 відділень ДСНС, чотири одиниці допоміжної техніки та 70 рятувальників.
Наразі причина займання невідома.
Читайте Новини.LIVE!