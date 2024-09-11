Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині у селі сталася масштабна пожежа — з'явилися фото та відео arrow

На Харківщині у селі сталася масштабна пожежа — з'явилися фото та відео

11 вересня 2024 13:29
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
У Харківській області пожежа охопила село Черкаські Тишки
Гасіння пожежі у Черкаських Тишках. Фото: ДСНС
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Рятувальники загасили масштабну пожежу, що виникла в селі Черкаські Тишки Циркунівської громади Харківського району. Вогонь охопив 20 гектарів сухої трави, який вогнеборці намагалися загасити понад добу.

Про це 11 вересня повідомила пресслужба ДСНС у Харківській області.

Читайте також:

Пожежа у селі Черкаські Тишки

В ДСНС розповіли, що пожежа спалахнула у Черкаських Тишках на світанку 10 вересня. Вогонь знищив шість приватних господарчих споруд, дві господарські споруди, три одиниці цивільної техніки, а також вже розбитий російськими обстрілами будинок.

Пожежа
Пожежа у Черкаських Тишках. Фото: ДСНС Харківщини
Харківська область пожежа
Пожежник гасить вогонь у будинку. Фото: ДСНС Харківщині

В пресслужбі зазначили, що вогонь вдалося локалізувати 10 вересня, але загасити його змогли лише сьогодні, 11 вересня. З пожежею боролися 11 відділень ДСНС, чотири одиниці допоміжної техніки та 70 рятувальників. 

Черкаські Тишки пожежа
Пожежна машина на місці виклику. Фото: ДСНС Харківщини

Наразі причина займання невідома.

Також важливі новини дня по темі:

пожежа ДСНС Харківська область екологічна загроза вогонь

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:18 Одеський благодійний фонд увійшов до ТОП найбільших в Україні — подробиці

15:14 Мобілізація заброньованого на Львівщині — у ТЦК виступили із заявою

15:13 На Хмельниччині поліція викрила потужну нарколабораторію та вилучили 5000 кущів коноплі

15:03 Перехопили піхоту і "мінуснули" танк — у Третій штурмовій показали удари по окупантах

14:50 Росіяни атакували підприємство у Кам'янському районі — є потерпілі

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

14:48 Начштабу Сил безпілотних систем Гладкий їздив до Росії під час служби у ВМС — що відомо

14:48 Лежать по пустелях — Reuters з'ясувало долю "вагнерівців", які воювали в Бахмуті

14:35 У Дрездені раптово обвалився міст через річку Ельба та спричинив хаос в місті

14:34 Забруднення води у річках — у КМВА заспокоїли жителів Києва

14:28 Нова ера закупівель для армії — Умєров презентував систему DOT-Chain

15:18 Одеський благодійний фонд увійшов до ТОП найбільших в Україні — подробиці

15:14 Мобілізація заброньованого на Львівщині — у ТЦК виступили із заявою

15:13 На Хмельниччині поліція викрила потужну нарколабораторію та вилучили 5000 кущів коноплі

15:03 Перехопили піхоту і "мінуснули" танк — у Третій штурмовій показали удари по окупантах

14:50 Росіяни атакували підприємство у Кам'янському районі — є потерпілі

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

14:48 Начштабу Сил безпілотних систем Гладкий їздив до Росії під час служби у ВМС — що відомо

14:48 Лежать по пустелях — Reuters з'ясувало долю "вагнерівців", які воювали в Бахмуті

14:35 У Дрездені раптово обвалився міст через річку Ельба та спричинив хаос в місті

14:34 Забруднення води у річках — у КМВА заспокоїли жителів Києва

14:28 Нова ера закупівель для армії — Умєров презентував систему DOT-Chain

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

Text

14:10 Нардеп запропонував способи, які вдвічі збільшать дохід до бюджету

Text

13:39 Забруднення річки Десна — експерт повідомив про стан води в Києві

Text

13:00 "Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

Text

12:59 Бракує суспільного розголосу — нардеп висловився про побиття військового у Смілі

Text

08:00 Забруднення Десни та візит Блінкена і Леммі до Києва — ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2024
Text

23:14 У США готуються до дебатів Трампа та Гарріс — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

18:42 Повітряні тривоги — як ставляться до них одесити сьогодні

Text

17:50 Плани США щодо закінчення війни в Україні та новий задум Кремля — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Експерт пояснив, чому частина українських ФОПів у Польщі закриваються

Text

15:04 Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже