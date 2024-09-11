В Харьковской области пожар охватил село Черкасские Тишки

Тушение пожара в Черкасских Тишках. Фото: ГСЧС

Спасатели потушили масштабный пожар, возникший в селе Черкасские Тишки Циркуновской громады Харьковского района. Огонь охватил 20 гектаров сухой травы, который пожарные пытались потушить более суток.

Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

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В ГСЧС рассказали, что пожар вспыхнул в Черкасских Тишках на рассвете 10 сентября. Огонь уничтожил шесть частных хозяйственных построек, две хозяйственные постройки, три единицы гражданской техники, а также уже разбитый российскими обстрелами дом.

Пожар в Черкасских Тишках. Фото: ГСЧС Харьковщины

Пожарный тушит огонь в доме. Фото: ГСЧС Харьковской области

В пресс-службе отметили, что огонь удалось локализовать 10 сентября, но потушить его смогли только сегодня, 11 сентября. С пожаром боролись 11 отделений ГСЧС, четыре единицы вспомогательной техники и 70 спасателей.

Пожарная машина на месте вызова. Фото: ГСЧС Харьковщины

Пока причина возгорания неизвестна.