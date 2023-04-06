На Харківщині у село, через яке проходила лінія фронту, повертають світло

Ремонтні роботи ускладнювалися великою кількістю вибухових предметів та складним рельєфом місцевості

У село Байрак Ізюмського району, яке було знеструмлене з березня минулого року, заживлено перших споживачів.

Про це розповідають у прес-службі Харківобленерго.

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За словами енергетиків, пошкодження тут були надзвичайні, адже під час окупації російські агресори використовували опори лінії електропередачі для укріплення вогневих позицій в населеному пункті.

"Внаслідок інтенсивних бойових дій енергетичне обладнання зазнало значних пошкоджень. До того ж, рашисти перегороджували залізобетонними опорами дороги, а іншу частину пускали на будівництво бліндажів. Тому електричну мережу в с. Байрак довелося відновлювати практично з нуля", — розповів начальник Балаклійського району електричних мереж Олексій Вишняков.

Ремонтні роботи ускладнювалися великою кількістю вибухових предметів та складним рельєфом місцевості. Про останнє говорить навіть назва села Байрак — балка, яка поросла травою. Встановити на схилах з непросохлою землею важку спецтехніку було вкрай важко.

Олексій Вишняков каже, що наразі заживили перші з понад ста будинків. У селі залишилася приблизно третина мешканців. Однак з появою електрики сюди вже почали повертатися люди, тому підключати планується в першу чергу заселені домівки.

Нагадаємо, що на Харківщині енергетики заживили п'ять сіл в Ізюмському районі.

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