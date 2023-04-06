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На Харківщині у село, через яке проходила лінія фронту, повертають світло

6 квітня 2023 14:43
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині у село, через яке проходила лінія фронту, повертають світло
Ремонтні роботи ускладнювалися великою кількістю вибухових предметів та складним рельєфом місцевості
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У село Байрак Ізюмського району, яке було знеструмлене з березня минулого року, заживлено перших споживачів.

Про це розповідають у прес-службі Харківобленерго. 

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За словами енергетиків, пошкодження тут були надзвичайні, адже під час окупації російські агресори використовували опори лінії електропередачі для укріплення вогневих позицій в населеному пункті. 

"Внаслідок інтенсивних бойових дій енергетичне обладнання зазнало значних пошкоджень. До того ж, рашисти перегороджували залізобетонними опорами дороги, а іншу частину пускали на будівництво бліндажів. Тому електричну мережу в с. Байрак довелося відновлювати практично з нуля", — розповів начальник Балаклійського району електричних мереж Олексій Вишняков.

Ремонтні роботи ускладнювалися великою кількістю вибухових предметів та складним рельєфом місцевості. Про останнє говорить навіть  назва села Байрак — балка, яка поросла травою. Встановити на схилах з непросохлою землею важку спецтехніку було вкрай важко. 

Олексій Вишняков каже, що наразі заживили перші з понад ста будинків. У селі залишилася приблизно третина мешканців. Однак з появою електрики сюди вже почали повертатися люди, тому підключати планується в першу чергу заселені домівки.

Нагадаємо, що на Харківщині енергетики заживили п'ять сіл в Ізюмському районі. 

Також ми писали, що енергосистема України вже готується до наступної зими та можливих терористичних атак. За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, все залежатиме від чотирьох ключових компонентів: фізичного захисту енергооб’єктів, відновлення генерації, обладнання та фінансів для цього. 

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