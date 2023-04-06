В Харьковской области в село, через которое проходила линия фронта, возвращают свет

Ремонтные работы усложнялись большим количеством взрывных предметов и сложным рельефом местности

В село Байрак Изюмского района, которое было обесточено с марта прошлого года, заживали первые потребители.

Об этом рассказывают в пресс-службе Харьковоблэнерго.

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По словам энергетиков, повреждения здесь были чрезвычайными, ведь во время оккупации российские агрессоры использовали опоры линии электропередачи для укрепления огневых позиций в населенном пункте.

"В результате интенсивных боевых действий энергетическое оборудование получило значительные повреждения. К тому же, рашисты перегораживали железобетонными опорами дороги, а другую часть пускали на строительство блиндажей. Поэтому электрическую сеть в с. Байрак пришлось восстанавливать практически с нуля", - рассказал начальник Балаклейского района электрических Алексей Вишняков.

Ремонтные работы усугублялись большим количеством взрывных предметов и сложным рельефом местности. О последнем говорит даже название села Байрак — балка, поросшая травой. Установить на склонах с непросохшей землей тяжелую спецтехнику было очень тяжело.

Алексей Вишняков говорит, что сейчас заживили первые более ста домов. В селе осталась около трети жителей. Однако с появлением электричества сюда уже начали возвращаться люди, поэтому подключать планируется в первую очередь обитаемые дома.

Напомним, что в Харьковской области энергетики заживили пять сел в Изюмском районе.

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