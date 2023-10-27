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На Харківщині ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей з трьох громад

27 жовтня 2023 20:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На Харківщині ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей з трьох громад
Евакуація з Куп'янського району. Фото: ХОДА
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

На Раді оборони Харківської області було ухвалено рішення про примусову евакуацію сімей з дітьми з Куп'янської, Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району. Наразі там фіксують постійні російські артилерійські обстріли.

Про це повідомив губернатор Харківщини Олег Синєгубов.

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Примусова евакуація

За його словами, евакуації підлягають сім'ї з дітьми з таких населених пунктів:

  • с. Кіндрашівка; 
  • с. Тищенківка; 
  • м. Куп'янськ;
  • смт Куп'янськ-Вузловий;
  • смт Ківшарівка;
  • с. Глушківка; 
  • с. Колісниківка;
  • с. Курилівка;
  • с. Новоосинове; 
  • с. Подоли.
Олег Синєгубов та його заступник Євген Іванов на нараді. Джерело: Facebook

Він заявив, що наразі в цих населених пунктах перебуває 275 дітей. Крім того, згідно з рішенням Ради оборони дітям буде заборонено в’їжджати у зазначені громади.  

"Важливо: діти можуть бути евакуйовані обов'язково щонайменше з одним із батьків або іншим опікуном. Усіх евакуйованих ми забезпечуємо житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій", — наголосив Синєгубов та закликав усіх мешканців цих громад максимально відповідально поставитися до власного життя та життя своїх дітей.

Нагадаємо, що раніше у Харківській ОДА анонсували примусову евакуацію сімей із дітьми з 10 населених пунктів. Ще раніше Мінреінтегарції оголосило примусову евакуацію дітей з Донеччини. 

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