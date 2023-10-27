На Харківщині ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей з трьох громад
На Раді оборони Харківської області було ухвалено рішення про примусову евакуацію сімей з дітьми з Куп'янської, Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району. Наразі там фіксують постійні російські артилерійські обстріли.
Про це повідомив губернатор Харківщини Олег Синєгубов.
Примусова евакуація
За його словами, евакуації підлягають сім'ї з дітьми з таких населених пунктів:
- с. Кіндрашівка;
- с. Тищенківка;
- м. Куп'янськ;
- смт Куп'янськ-Вузловий;
- смт Ківшарівка;
- с. Глушківка;
- с. Колісниківка;
- с. Курилівка;
- с. Новоосинове;
- с. Подоли.
Він заявив, що наразі в цих населених пунктах перебуває 275 дітей. Крім того, згідно з рішенням Ради оборони дітям буде заборонено в’їжджати у зазначені громади.
"Важливо: діти можуть бути евакуйовані обов'язково щонайменше з одним із батьків або іншим опікуном. Усіх евакуйованих ми забезпечуємо житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій", — наголосив Синєгубов та закликав усіх мешканців цих громад максимально відповідально поставитися до власного життя та життя своїх дітей.
Нагадаємо, що раніше у Харківській ОДА анонсували примусову евакуацію сімей із дітьми з 10 населених пунктів. Ще раніше Мінреінтегарції оголосило примусову евакуацію дітей з Донеччини.
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