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В Харьковской области приняли решение о принудительной эвакуации детей из трех общин

27 октября 2023 20:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Харьковской области приняли решение о принудительной эвакуации детей из трех общин
Эвакуация из Купянского района. Фото: ХОДА
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

На Совете обороны Харьковской области было принято решение о принудительной эвакуации семей с детьми из Купянской, Кондрашевской и Куриловской общин Купянского района. Пока там фиксируют постоянные российские артиллерийские обстрелы.

Об этом сообщил губернатор Харьковщины Олег Синегубов.

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По его словам, эвакуации подлежат семьи с детьми из следующих населенных пунктов:

  • с. Кондрашовка;
  • с. Тищенковка;
  • г. Купянск;
  • пгт. Купянск-Узловой;
  • пгт. Ковшаровка;
  • с. Глушковка;
  • с. Колесниковка;
  • с. Куриловка;
  • с. Новоосиновое;
  • с. Подолы.
Олег Синегубов и его заместитель Евгений Иванов на совещании. Источник: Facebook

Он заявил, что в настоящее время в этих населенных пунктах находится 275 детей. Кроме того, согласно решению Совета обороны, детям будет запрещено въезжать в указанные общины.

"Важно: дети могут быть эвакуированы обязательно по меньшей мере с одним родителем или другим опекуном. Всех эвакуированных мы обеспечиваем жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций", — подчеркнул Синегубов и призвал всех жителей этих общин максимально ответственно отнестись к собственной жизни и жизни своих детей.

Напомним, ранее в Харьковской ОГА анонсировали принудительную эвакуацию семей с детьми из 10 населенных пунктов. Еще раньше Минреинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей из Донецкой области.

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