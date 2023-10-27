В Харьковской области приняли решение о принудительной эвакуации детей из трех общин

Эвакуация из Купянского района. Фото: ХОДА

На Совете обороны Харьковской области было принято решение о принудительной эвакуации семей с детьми из Купянской, Кондрашевской и Куриловской общин Купянского района. Пока там фиксируют постоянные российские артиллерийские обстрелы.

Об этом сообщил губернатор Харьковщины Олег Синегубов.

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По его словам, эвакуации подлежат семьи с детьми из следующих населенных пунктов:

с. Кондрашовка;

с. Тищенковка;

г. Купянск;

пгт. Купянск-Узловой;

пгт. Ковшаровка;

с. Глушковка;

с. Колесниковка;

с. Куриловка;

с. Новоосиновое;

с. Подолы.

Олег Синегубов и его заместитель Евгений Иванов на совещании. Источник: Facebook

Он заявил, что в настоящее время в этих населенных пунктах находится 275 детей. Кроме того, согласно решению Совета обороны, детям будет запрещено въезжать в указанные общины.

"Важно: дети могут быть эвакуированы обязательно по меньшей мере с одним родителем или другим опекуном. Всех эвакуированных мы обеспечиваем жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций", — подчеркнул Синегубов и призвал всех жителей этих общин максимально ответственно отнестись к собственной жизни и жизни своих детей.

Напомним, ранее в Харьковской ОГА анонсировали принудительную эвакуацию семей с детьми из 10 населенных пунктов. Еще раньше Минреинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей из Донецкой области.