В Харьковской области приняли решение о принудительной эвакуации детей из трех общин
На Совете обороны Харьковской области было принято решение о принудительной эвакуации семей с детьми из Купянской, Кондрашевской и Куриловской общин Купянского района. Пока там фиксируют постоянные российские артиллерийские обстрелы.
Об этом сообщил губернатор Харьковщины Олег Синегубов.
Принудительная эвакуация
По его словам, эвакуации подлежат семьи с детьми из следующих населенных пунктов:
- с. Кондрашовка;
- с. Тищенковка;
- г. Купянск;
- пгт. Купянск-Узловой;
- пгт. Ковшаровка;
- с. Глушковка;
- с. Колесниковка;
- с. Куриловка;
- с. Новоосиновое;
- с. Подолы.
Он заявил, что в настоящее время в этих населенных пунктах находится 275 детей. Кроме того, согласно решению Совета обороны, детям будет запрещено въезжать в указанные общины.
"Важно: дети могут быть эвакуированы обязательно по меньшей мере с одним родителем или другим опекуном. Всех эвакуированных мы обеспечиваем жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций", — подчеркнул Синегубов и призвал всех жителей этих общин максимально ответственно отнестись к собственной жизни и жизни своих детей.
Напомним, ранее в Харьковской ОГА анонсировали принудительную эвакуацию семей с детьми из 10 населенных пунктов. Еще раньше Минреинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей из Донецкой области.
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