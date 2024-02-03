На Харьковщине украинские бойцы уничтожили новейшие комплексы наблюдения РФ — видео

Украинский военный управляет FPV-дроном. Иллюстративное фото: vctr.media

Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" с помощью FPV-дронов нанесли сокрушительный удар по российским комплексам наблюдения в пятницу, 2 февраля. Речь идет о новейших системах "Муром-П" и "Ирония-М", которые ликвидировали в Харьковской области.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Отмечается, что на Харьковском направлении бойцы Гвардии наступления провели успешную операцию по ликвидации вооружения РФ. Пограничники бригады "Стальная граница" атаковали новейший вражеский оптико-электронный комплекс "Ирония-М" и комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П". Украинские воины нанесли удар, используя FPV-дроны.

"Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" бьют по "глазам мордора", с помощью которых захватчики пытаются вести разведку", — указали в ГПСУ.

Напомним, бойцы одного из боевых подразделений бригады Гвардии наступления "Стальная граница" сняли свою успешную работу в Харьковской области. Военные "отработали" по вражеским позициям из миномета 120 калибра.

Добавим, в Харьковской области продолжаются тяжелые бои за Табаевку. Воины ВСУ пытаются удержать населенный пункт, который сейчас находится под контролем нашего государства.