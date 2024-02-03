На Харьковщине украинские бойцы уничтожили новейшие комплексы наблюдения РФ — видео
Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" с помощью FPV-дронов нанесли сокрушительный удар по российским комплексам наблюдения в пятницу, 2 февраля. Речь идет о новейших системах "Муром-П" и "Ирония-М", которые ликвидировали в Харьковской области.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Уничтожение новейших комплексов РФ на Харьковщине
Отмечается, что на Харьковском направлении бойцы Гвардии наступления провели успешную операцию по ликвидации вооружения РФ. Пограничники бригады "Стальная граница" атаковали новейший вражеский оптико-электронный комплекс "Ирония-М" и комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П". Украинские воины нанесли удар, используя FPV-дроны.
"Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" бьют по "глазам мордора", с помощью которых захватчики пытаются вести разведку", — указали в ГПСУ.
Напомним, бойцы одного из боевых подразделений бригады Гвардии наступления "Стальная граница" сняли свою успешную работу в Харьковской области. Военные "отработали" по вражеским позициям из миномета 120 калибра.
Добавим, в Харьковской области продолжаются тяжелые бои за Табаевку. Воины ВСУ пытаются удержать населенный пункт, который сейчас находится под контролем нашего государства.
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