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На Харьковщине украинские бойцы уничтожили новейшие комплексы наблюдения РФ — видео

3 февраля 2024 08:19
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Харьковщине украинские бойцы уничтожили новейшие комплексы наблюдения РФ — видео
Украинский военный управляет FPV-дроном. Иллюстративное фото: vctr.media
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" с помощью FPV-дронов нанесли сокрушительный удар по российским комплексам наблюдения в пятницу, 2 февраля. Речь идет о новейших системах "Муром-П" и "Ирония-М", которые ликвидировали в Харьковской области.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Отмечается, что на Харьковском направлении бойцы Гвардии наступления провели успешную операцию по ликвидации вооружения РФ. Пограничники бригады "Стальная граница" атаковали новейший вражеский оптико-электронный комплекс "Ирония-М" и комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П". Украинские воины нанесли удар, используя FPV-дроны.

"Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" бьют по "глазам мордора", с помощью которых захватчики пытаются вести разведку", — указали в ГПСУ.

Напомним, бойцы одного из боевых подразделений бригады Гвардии наступления "Стальная граница" сняли свою успешную работу в Харьковской области. Военные "отработали" по вражеским позициям из миномета 120 калибра.

Добавим, в Харьковской области продолжаются тяжелые бои за Табаевку. Воины ВСУ пытаются удержать населенный пункт, который сейчас находится под контролем нашего государства.

война
ВСУ
Украина
Харьковская область
Гвардия наступления
дроны
Россия

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