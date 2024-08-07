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На Харківщині в ДТП перекинувся легковик — серед постраждалих дитина

7 серпня 2024 15:53
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
У Лозовій у ДТП травмувалася дитина — деталі аварії
ДТП на Харківщині. Фото: Поліція Харківської області
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Учора, 6 серпня, у місті Лозова Харківської області сталася аварія між двома автомобілями. Внаслідок цього один із легковиків перекинувся.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Харківської області у середу, 7 серпня.

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Деталі аварії

"Близько 15:00 до поліції надійшла інформація про те, що на перехресті вулиць Соборної та Михайла Грушевського сталося зіткнення двох автівок. Внаслідок удару один із них перекинувся", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що 35-річного чоловіка та його трирічну доньку госпіталізували до лікарні. Наразі вони перебувають у стані середньої тяжкості.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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