В Лозовой в ДТП травмировался ребенок — детали аварии

ДТП в Харьковской области. Фото: Полиция Харьковской области

Вчера, 6 августа, в городе Лозовая Харьковской области произошла авария между двумя автомобилями. В результате этого один из легковушек перевернулся.

Об этом сообщают в пресс-службе полиции Харьковской области в среду, 7 августа.

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Детали аварии

"Около 15:00 в полицию поступила информация о том, что на перекрестке улиц Соборной и Михаила Грушевского произошло столкновение двух автомобилей. В результате удара один из них перевернулся", — говорится в сообщении.

Известно, что 35-летний мужчина и его трехлетняя дочь госпитализированы в больницу. В настоящее время они находятся в состоянии средней тяжести.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).