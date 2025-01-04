На Харківщині чоловік влаштував бійку в гуртожитку й опинився в суді

Молоток судді. Фото: Pexels

Дзержинський районний суд міста Харкова 31 грудня 2024 року розглянув у спрощеному порядку кримінальну справу щодо чоловіка, який влаштував бійку. Обвинувачений вдарив кулаком в око іншого чоловіка.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому на Opendatabot.

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Згідно з матеріалами справи, 14 грудня 2024 року обвинувачений, перебуваючи у гуртожитку в Харкові, наніс потерпілому удар кулаком у праве око, спричинивши синець. Дії обвинуваченого були кваліфіковані як умисне легке тілесне ушкодження. Обвинувачений визнав свою провину, що стало пом’якшувальною обставиною при винесенні вироку.

Суд, враховуючи щире каяття обвинуваченого, відсутність попередніх судимостей, а також факт, що він не перебуває на обліку у нарколога чи психіатра, призначив покарання у вигляді 100 годин громадських робіт. Вирок ухвалено без проведення судового засідання за згодою всіх учасників процесу.

Прокурор і потерпілий підтвердили, що погоджуються із таким форматом розгляду справи, а також із вироком. Апеляція на це рішення може бути подана протягом 30 днів з моменту отримання копії судового рішення.

Нагадаємо, на Волині судили чоловіка, який витяг ніж під час сварки з працівниками ТЦК та поліцією.

Також у Харкові призначили покарання для чоловіка, який побив відром для сміття та скляними пляшками свою сусідку.