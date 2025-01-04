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На Харьковщине в суде наказали мужчину за драку в общежитии

4 января 2025 14:10
Виктория Козырь - редактор
На Харьковщине мужчина устроил драку в общежитии и оказался в суде
Молоток судьи. Фото: Pexels
Виктория Козырь - редактор

Дзержинский районный суд города Харькова 31 декабря 2024 года рассмотрел в упрощенном порядке уголовное дело в отношении мужчины, который устроил драку. Обвиняемый ударил кулаком в глаз другого мужчины.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на Opendatabot.

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Согласно материалам дела, 14 декабря 2024 года обвиняемый, находясь в общежитии в Харькове, нанес потерпевшему удар кулаком в правый глаз, причинив синяк. Действия обвиняемого были квалифицированы как умышленное легкое телесное повреждение. Обвиняемый признал свою вину, что стало смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

Суд, учитывая искреннее раскаяние обвиняемого, отсутствие предыдущих судимостей, а также факт, что он не состоит на учете у нарколога или психиатра, назначил наказание в виде 100 часов общественных работ. Приговор принят без проведения судебного заседания с согласия всех участников процесса.

Прокурор и потерпевший подтвердили, что согласны с таким форматом рассмотрения дела, а также с приговором. Апелляция на это решение может быть подана в течение 30 дней с момента получения копии судебного решения.

Напомним, на Волыни судили мужчину, который вытащил нож во время ссоры с работниками ТЦК и полицией.

Также в Харькове назначили наказание для мужчины, который избил мусорным ведром и стеклянными бутылками свою соседку.

драка суд Харьковская область наказание судебные решения

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