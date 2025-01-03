Чоловік побив жінку у Харкові — що вирішив суд

Засідання суду. Ілюстративне фото: freepik

У Харкові чоловік через особисту неприязнь побив жінку скляними пляшками. Суд покарав його громадськими роботами.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що у грудні 2024 року чоловік у стані алкогольного сп'яніння побив свою сусідку по гуртожитку через особисту неприязнь. Як відомо, зустрівшись із нею на коридорі, підозрюваний схопив до рук пакет зі сміттям, у тому числі скляними пляшками, та вдарив потерпілу по обличчю.

Після удару жінка почала тікати від нападника, але той взяв до рук відро зі сміттям та завдав удару по потилиці. Потерпіла впала та втратила свідомість.

Крики та звуки битого скла почув чоловік жертви і вийшов на коридор. Він надав своїй дружині першу допомогу, викликав швидку, а тоді поліцію.

Рішення суду

У Дзержинському районному суді Харкова розглянули обвинувальний акт без проведення судового розгляду в судовому засіданні за відсутності учасників судового провадження.

Таким чином суд призначив підозрюваному покарання у вигляді громадських робіт на строк 150 годин.

Нагадаємо, нещодавно суд у Харкові ухвалив вирок у справі військовослужбовця. Його обвинувачували у незаконному придбанні та зберіганні психотропної речовини без мети збуту.

Також у Києві судили чоловіка, який викрав телефон в іншого. А в Миколаєві суд скасував штраф чоловікові від ТЦК.