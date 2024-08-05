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На Харківщині відбудовують зруйнований росіянами Ізюм — які об'єкти в пріоритеті

5 серпня 2024 18:02
Галина Шподарева - редактор
В Ізюмі відновлюють розбиті росіянами житлові будинки та будівлю міськради
Ремонт будинків в Ізюмі на Харківщині. Фото: Харківська ОВА
Галина Шподарева - редактор

В деокупованому Ізюмі в Харківській області триває відновлення будинків, пошкоджених російськими обстрілами. За оцінками фахівців, в місті було пошкоджено майже 80% інфраструктури

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у понеділок, 5 серпня. 

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В Ізюмі ремонтують житлові будинки. Фото: Харківська ОВА

В Ізюмі пошкоджено 80% інфраструктури

За даними Олега Синєгубова, аварійно-відновлювальні роботи фінансуються з місцевого бюджету та державної субвенції. Пріоритет надається ремонту будинків, де мешкають люди. Відновлюють також будівлю Ізюмської міської ради. 

Роботи включають:

  • утеплення фасадів;
  • ремонт вхідних груп та загальних місць користування;
  • відновлення покрівлі, віконних та дверних блоків. 

Ремонтні роботи тривають у шести багатоквартирних будинках у самому Ізюмі та чотирьох будинках в селі Мілова Ізюмського району.

На Харківщині відбудовують зруйнований росіянами Ізюм — які об'єкти в пріоритеті - фото 2
Відбудова деокупованого Ізюма. Фото: Харківська ОВА
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Відбудова Ізюма на Харківщині. Фото: Харківська ОВА
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Модульна котельня в Ізюмі. Фото: Харківська ОВА

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