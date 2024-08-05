В Ізюмі відновлюють розбиті росіянами житлові будинки та будівлю міськради

На Харківщині відбудовують зруйнований росіянами Ізюм — які об'єкти в пріоритеті
5 серпня 2024 18:02
Ремонт будинків в Ізюмі на Харківщині. Фото: Харківська ОВА
В деокупованому Ізюмі в Харківській області триває відновлення будинків, пошкоджених російськими обстрілами. За оцінками фахівців, в місті було пошкоджено майже 80% інфраструктури
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у понеділок, 5 серпня.
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За даними Олега Синєгубова, аварійно-відновлювальні роботи фінансуються з місцевого бюджету та державної субвенції. Пріоритет надається ремонту будинків, де мешкають люди. Відновлюють також будівлю Ізюмської міської ради.
Роботи включають:
- утеплення фасадів;
- ремонт вхідних груп та загальних місць користування;
- відновлення покрівлі, віконних та дверних блоків.
Ремонтні роботи тривають у шести багатоквартирних будинках у самому Ізюмі та чотирьох будинках в селі Мілова Ізюмського району.
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