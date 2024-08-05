В Изюме восстанавливают разбитые россиянами жилые дома и здание горсовета

Ремонт домов в Изюме Харьковской области. Фото: Харьковская ОВА

В деоккупированном Изюме в Харьковской области идет восстановление домов, поврежденных российскими обстрелами. По оценкам специалистов, в городе было повреждено почти 80% инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов в Telegram в понедельник, 5 августа.

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В Изюме повреждено 80% инфраструктуры

По данным Олега Синегубова, аварийно-восстановительные работы финансируются из местного бюджета и государственной субвенции. Приоритет отдается ремонту домов, где живут люди. Восстанавливают также здание Изюмского городского совета.

Работы включают:

утепление фасадов;

ремонт входных групп и общих мест использования;

восстановление кровли, оконных и дверных блоков

Ремонтные работы продолжаются в шести многоквартирных домах в Изюме и четырех домах в селе Меловая Изюмского района.

Восстановление деоккупированного Изюма. Фото: Харьковская ОВА

Восстановление Изюма в Харьковской области. Фото: Харьковская ОВА