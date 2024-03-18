В Ізюмі планують закупити квіти для клумб на понад 650 тисяч гривень, — Prozorro

Площа в Ізюмі. Ілюстративне фото з відкритих джерел

У деокупованому Ізюмі на Харківщині планують закупити квіти для клумб. Йдеться про суму у понад 650 тисяч гривень.

Відповідний тендер опубліковано у системі Рrozorro.

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Тендер про закупівлю. Фото: скриншот

Квіти для клумю Ізюма

До 10 травня цього року планують придбати тисячі однорічних квітів та кілька видів багаторічників. Загалом місто хоче закупити близько 30 тисяч саджанців.

Серед них — петунія різних видів, сальвія та інші.

Зазначимо, місто було сильно пошкоджене під час російсько-української війни. З 7 березня 2022 року було тимчасово окуповане ЗС РФ.

На щастя, 10 вересня 2022 року ЗСУ звільнили Ізюм від окупантів.

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська анонсувала відновлення лікарні в Ізюмі. За її словами, це відбудеться вже у 2024 році.

Також ми писали, що на п'ятьох станціях метро Харкова відкрився дитячий садок. Наразі там навчаються близько 400 дітей.