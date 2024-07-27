Графіки відключення світла Харкові на сьогодні, 27 липня — прогноз Укренерго

Працівник Харківобленерго відновлює енергопостачання в приватному будинку. Фото: Харківобленерго

Графіки відключень на сьогодні, 27 липня у Харкові та області вже оприлюднили у Харківобленерго. Згідно з графіком віялові відключення будуть задіяні цілодобово.

Про це 26 липня, у п'ятницю повідомляє Харківобленерго в Telegram.

Читайте також:

Як і коли відключатимуть світло на Харківщині

Згідно з повідомленням енергетиків, споживачі поділені на 12 груп. Їм вимикатимуть електрику по черзі.

Повідомлення від Харківобленерго

1 та 4 групи: з 06:00 до 08:59 та з 12:00 до 14:59;

3 та 6 групи: з 09:00 до 11:59 та з 15:00 до 17:59;

5 та 8 групи: з 12:00 до 14:59 та з 18:00 до 20:59;

7 та 10 групи: з 15:00 до 17:59 та з 21:00 до 23:59;

9 та 12 групи: з 00:00 до 02:59 та з 18:00 до 20:59;

2 та 11 групи: з 03:00 до 05:59 та 21:00 до 23:59.

Графік відключень згідно Харківобленерго

Щоб дізнатись до якої групи належить та чи інша вулиця, можна перейти за цим посиланням та подивитись подробиці. Також можна перевірити графік відключень на сайті Харківобленерго.

В компанії нагадують, що з початку війни харківські енергетики повернули світло майже половині мешканців Харківщини. У Харкові після вогневого ураження було підключено 229 тис. споживачів, по області відновлено електропостачання довготривало знеструмлених 221,3 тис.

За словами в.о. генерального директора АТ "Харківобленерго" В’ячеслава Кравцова, наразі в регіоні над відновленням мереж працює 50 оперативних бригад у 16 ОТГ.

Цього тижня почали підключати мешканців села Кам`янка на Ізюмщині, де світла не було більше 2 років.

Раніше повідомлялось, що за даними ДТЕК, якщо порівнювати удари Росії по енергосистемі України цього та минулого років, то зараз у нас немає резервних потужностей. Внаслідок останніх атак ми втратили половину нашого споживання взимку — 9 ГВт.

А у Міненерго заявили, що після планового ремонту до енергосистеми підключили один з атомних блоків. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми та зменшить дефіцит електроенергії.