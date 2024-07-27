Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині відключатимуть світло впродовж доби — графік на сьогодні від Харківобленерго arrow

На Харківщині відключатимуть світло впродовж доби — графік на сьогодні від Харківобленерго

27 липня 2024 00:49
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключення світла Харкові на сьогодні, 27 липня — прогноз Укренерго
Працівник Харківобленерго відновлює енергопостачання в приватному будинку. Фото: Харківобленерго
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки відключень на сьогодні, 27 липня у Харкові та області вже оприлюднили у Харківобленерго. Згідно з графіком віялові відключення будуть задіяні цілодобово.

Про це 26 липня, у п'ятницю повідомляє Харківобленерго в Telegram.

Читайте також:

Як і коли відключатимуть світло на Харківщині

Згідно з повідомленням енергетиків, споживачі поділені на 12 груп. Їм вимикатимуть електрику по черзі.

На Харківщині відключатимуть світло впродовж доби — графік на сьогодні від Харківобленерго - фото 1
Повідомлення від Харківобленерго
  • 1 та 4 групи: з 06:00 до 08:59 та з 12:00 до 14:59;
  • 3 та 6 групи: з 09:00 до 11:59 та з 15:00 до 17:59;
  • 5 та 8 групи: з 12:00 до 14:59 та з 18:00 до 20:59;
  • 7 та 10 групи: з 15:00 до 17:59 та з 21:00 до 23:59;
  • 9 та 12 групи: з 00:00 до 02:59 та з 18:00 до 20:59;
  • 2 та 11 групи: з 03:00 до 05:59 та 21:00 до 23:59.
На Харківщині відключатимуть світло впродовж доби — графік на сьогодні від Харківобленерго - фото 2
Графік відключень згідно Харківобленерго

Щоб дізнатись до якої групи належить та чи інша вулиця, можна перейти за цим посиланням та подивитись подробиці.  Також можна перевірити графік відключень на сайті Харківобленерго

В компанії нагадують, що з початку війни харківські енергетики повернули світло майже половині мешканців Харківщини. У Харкові після вогневого ураження було підключено 229 тис. споживачів, по області відновлено електропостачання довготривало знеструмлених 221,3 тис.

За словами в.о. генерального директора АТ "Харківобленерго" В’ячеслава Кравцова, наразі в регіоні над відновленням мереж працює 50 оперативних бригад у 16 ОТГ. 

Цього тижня почали підключати мешканців села Кам`янка на Ізюмщині, де світла не було більше 2 років.

Раніше повідомлялось, що за даними ДТЕК, якщо порівнювати удари Росії по енергосистемі України цього та минулого років, то зараз у нас немає резервних потужностей. Внаслідок останніх атак ми втратили половину нашого споживання взимку — 9 ГВт.

А у Міненерго заявили, що після планового ремонту до енергосистеми підключили один з атомних блоків. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми та зменшить дефіцит електроенергії.

Харків Харківська область Укренерго світло блекаут

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом