Графики отключения света Харькова на сегодня, 27 июля — прогноз Укрэнерго.

Работник Харьковоблэнерго возобновляет энергоснабжение в частном доме. Фото: Харьковоблэнерго

Графики отключений на сегодня, 27 июля в Харькове и области уже обнародовали в Харьковоблэнерго. Согласно графику веерные отключения будут задействованы круглосуточно.

Об этом 26 июля, в пятницу сообщает Харьковоблэнерго в Telegram.

Читайте также:

Как и когда будут отключать свет на Харьковщине

Согласно сообщению энергетиков, потребители разделены на 12 групп. Им будут выключать электричество поочередно.

Сообщение от Харьковоблэнерго

1 и 4 группы: с 06:00 до 08:59 и с 12:00 до 14:59;

3 и 6 группы: с 09:00 до 11:59 и с 15:00 до 17:59;

5 и 8 группы: с 12:00 до 14:59 и с 18:00 до 20:59;

7 и 10 группы: с 15:00 до 17:59 и с 21:00 до 23:59;

9 и 12 группы: с 00:00 до 02:59 и с 18:00 до 20:59;

2 и 11 группы: с 03:00 до 05:59 и 21:00 до 23:59.

График отключений согласно Харьковоблэнерго

Чтобы узнать, к какой группе принадлежит та или иная улица, можно перейти по этой ссылке и посмотреть подробности. Также можно проверить график отключений на сайте Харьковоблэнерго.

В компании напоминают, что с начала войны харьковские энергетики вернули свет почти половине жителей Харьковщины. В Харькове после огневого поражения было подключено 229 тыс. потребителей, по области возобновлено электроснабжение длительно обесточенных 221,3 тыс.

По словам и.о. генерального директора АО "Харьковоблэнерго" Вячеслава Кравцова, сейчас в регионе над восстановлением сетей работает 50 оперативных бригад в 16 ОТГ.

На этой неделе начали подключать жителей села Каменка на Изюмщине, где света не было больше 2 лет.

Ранее сообщалось, что по данным ДТЭК, если сравнивать удары России по энергосистеме Украины этого и прошлого, то сейчас у нас нет резервных мощностей. В результате последних атак мы потеряли половину нашего потребления зимой — 9 ГВт.

А в Минэнерго заявили, что после планового ремонта к энергосистеме подключили один из атомных блоков. Это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и снизит дефицит электроэнергии.