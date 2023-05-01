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На Харківщині виявили двох колаборантів, які здавали окупантам патріотів і учасників АТО

1 травня 2023 12:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На Харківщині виявили двох колаборантів, які здавали окупантам патріотів і учасників АТО
Засуджені окупанти, на яких працювали зрадники. Фото: Харківська обласна прокуратура
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Прокуратура оголосила підозру двох зрадникам, які на території Ізюмського району співпрацювали із окупантами. Ці чоловіки здавали росіянам учасників АТО та проукраїнських налаштованих місцевих жителів.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Колаборанти з Ізюмського району

Проводячи відповідні заходи на території деокупованого Ізюмського району Харківської області правоохоронці встановили особистості двох місцевих жителів — 46- та 60-річного колаборантів, які співпрацювали із російськими військами.

Встановлено, що зрадники надавали росіянам адреси проживання патріотично налаштованих мешканців регіону та учасників АТО 2014-2015 років на Донбасі.

Окупанти викрадали вказаних їм людей, піддавати тортурам, зокрема, морили голодом.

Одних засудили, інших шукають

Чотирьох російських військових, зокрема, і того найманця з ПВК, який безпосередньо співпрацював із зрадниками, ще у кінці грудня засудили до 11 років позбавлення волі.

Українським же колаборантам оголосили підозру за фактом держзради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Зараз вирішується питання про оголошення обох підозрюваних у розшук.

Нагадаємо, що під час стабілізаційних заходів у Харківській області Служба безпеки затримала колаборанта, який вивіз з України до Росії понад тисячу тонн зерна. Йдеться про 40-річного приватного підприємця з Куп'янського району, який займався вирощуванням та продажем сільськогосподарських культур.

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