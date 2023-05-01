В Харьковской области обнаружили двух коллаборантов, которые сдавали оккупантам участников АТО
Прокуратура объявила подозрение двум изменникам, которые на территории Изюмского района сотрудничали с оккупантами. Эти мужчины сдавали россиянам участников АТО и проукраинские настроенные местные жители.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Коллаборанты из Изюмского района
Проводя соответствующие мероприятия на территории деоккупированного Изюмского района Харьковской области, правоохранители установили личности двух местных жителей — 46- и 60-летнего коллаборантов, которые сотрудничали с российскими войсками.
Установлено, что предатели предоставляли россиянам адреса проживания патриотически настроенных жителей региона и участников АТО 2014-2015 годов на Донбассе.
Оккупанты похищали указанных им людей, подвергать пыткам, в частности, морили голодом.
Одних осудили, других ищут
Четырех российских военных, в том числе и того наемника из ЧВК, который непосредственно сотрудничал с предателями, еще в конце декабря приговорили к 11 годам лишения свободы.
Украинским же коллаборантам объявили подозрение по факту госизмены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Сейчас решается вопрос об объявлении обоих подозреваемых в розыск.
Напомним, что во время стабилизационных мероприятий в Харьковской области Служба безопасности задержала коллаборанта, вывезшего из Украины в Россию более тысячи тонн зерна. Речь идет о 40-летнем частном предпринимателе из Купянского района, который занимался выращиванием и продажей сельскохозяйственных культур.