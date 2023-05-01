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В Харьковской области обнаружили двух коллаборантов, которые сдавали оккупантам участников АТО

1 мая 2023 12:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Харьковской области обнаружили двух коллаборантов, которые сдавали оккупантам участников АТО
Осужденные оккупанты, на которых работали предатели. Фото: Харьковская областная прокуратура
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Прокуратура объявила подозрение двум изменникам, которые на территории Изюмского района сотрудничали с оккупантами. Эти мужчины сдавали россиянам участников АТО и проукраинские настроенные местные жители.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Коллаборанты из Изюмского района

Проводя соответствующие мероприятия на территории деоккупированного Изюмского района Харьковской области, правоохранители установили личности двух местных жителей — 46- и 60-летнего коллаборантов, которые сотрудничали с российскими войсками.

Установлено, что предатели предоставляли россиянам адреса проживания патриотически настроенных жителей региона и участников АТО 2014-2015 годов на Донбассе.

Оккупанты похищали указанных им людей, подвергать пыткам, в частности, морили голодом.

Одних осудили, других ищут

Четырех российских военных, в том числе и того наемника из ЧВК, который непосредственно сотрудничал с предателями, еще в конце декабря приговорили к 11 годам лишения свободы.

Украинским же коллаборантам объявили подозрение по факту госизмены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об объявлении обоих подозреваемых в розыск.

Напомним, что во время стабилизационных мероприятий в Харьковской области Служба безопасности задержала коллаборанта, вывезшего из Украины в Россию более тысячи тонн зерна. Речь идет о 40-летнем частном предпринимателе из Купянского района, который занимался выращиванием и продажей сельскохозяйственных культур.

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