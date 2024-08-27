Бойовики "ЛНР" пограбували жителів Харківщини на 117 млн грн

Правоохоронець. Ілюстративне фото: Нацполція

Бойовики "ЛНР" разом зі спільниками пограбували жителів і фермерів Харківщини, заволодівши майном на понад 117 млн грн. Злочини супроводжувалися насильством і погрозами, підозрюваних готуються оголосити в розшук.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у вівторок, 27 серпня.

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Бойовики "ЛНР" пограбували населення Харківщини на понад 117 млн грн

Харківська обласна прокуратура повідомила, що бойовики "ЛНР" та їх спільники пограбували цивільних жителів та фермерів Куп'янщини на суму понад 117 млн грн.

За даними слідства, під час окупації сіл Петро-Іванівка, Колодязне та Фиголівка злочинна група із семи осіб обкрадала заможних мешканців та фермерів.

Очолив злочинну групу 53-річний командир роти 101-го стрілецького полку "ЛНР", до якої він залучив найближче оточення — свого заступника, командира відділення, гранатометника та стрілка. Також серед фігурантів громадянин РФ та мешканець Куп'янського району, який здійснював "логістику".

Фігуранти справи. Колаж: Новини.LIVE

"У Колодязному підозрювані вдерлись на територію сільськогосподарського підприємства та, погрожуючи директору фізичною розправою, наказали віддати зернові культури. Через декілька днів туди прибули вантажні автомобілі з номерними знаками бєлгородської реєстрації", — йдеться в повідомленні.

Прокуратура повідомила, що фігуранти вивозили не тільки зерно, кукурудзу, пшеницю, насіння соняшника, а й примусово забирали автомобілі, які надалі використовували для пересування, рушниці, компʼютерну техніку, мобільні телефони та електропідстанції.

"Грабежі супроводжувались психологічним насильством, "допитами" та погрозами вбивств", — повідомили правоохоронці.

Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваних у розшук. Загалом вони заволоділи зерновими культурами та майном на суму понад 117 млн грн.