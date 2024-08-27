Боевики "ЛНР" ограбили жителей Харьковщины на 117 млн грн

Правоохранитель. Иллюстративное фото: Нацполция

Боевики "ЛНР" вместе с сообщниками ограбили жителей и фермеров Харьковщины, завладев имуществом более чем на 117 млн грн. Преступления сопровождались насилием и угрозами, подозреваемых готовятся объявить в розыск.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры во вторник, 27 августа.

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Боевики "ЛНР" ограбили население Харьковщины более чем на 117 млн грн

Харьковская областная прокуратура сообщила, что боевики "ЛНР" и их подельники ограбили гражданских жителей и фермеров Купянщины на сумму более 117 млн грн.

По данным следствия, во время оккупации сел Петро-Ивановка, Колодязное и Фиголевка преступная группа из семи человек обворовывала состоятельных жителей и фермеров.

Возглавил преступную группу 53-летний командир роты 101-го стрелкового полка "ЛНР", к которой он привлек ближайшее окружение - своего заместителя, командира отделения, гранатометчика и стрелка. Также среди фигурантов гражданин РФ и житель Купянского района, который осуществлял "логистику".

Фигуранты дела. Коллаж: Новини.LIVE

"В Колодезном подозреваемые ворвались на территорию сельскохозяйственного предприятия и, угрожая директору физической расправой, приказали отдать зерновые культуры. Через несколько дней туда прибыли грузовые автомобили с номерными знаками белгородской регистрации", — говорится в сообщении.

Прокуратура сообщила, что фигуранты вывозили не только зерно, кукурузу, пшеницу, семена подсолнечника, но и принудительно забирали автомобили, которые в дальнейшем использовали для передвижения, ружья, компьютерную технику, мобильные телефоны и электроподстанции.

"Грабители сопровождались психологическим насилием, "допросами" и угрозами убийств", — сообщили правоохранители.

Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск. В общей сложности они завладели зерновыми культурами и имуществом на сумму более 117 млн грн.