Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской области разоблачили боевиков "ЛНР", которые грабили гражданских arrow

В Харьковской области разоблачили боевиков "ЛНР", которые грабили гражданских

27 августа 2024 16:55
Валерия Барановская - редактор
Боевики ЛНР ограбили жителей Харьковщины на 117 млн грн
Правоохранитель. Иллюстративное фото: Нацполция
Валерия Барановская - редактор

Боевики "ЛНР" вместе с сообщниками ограбили жителей и фермеров Харьковщины, завладев имуществом более чем на 117 млн грн. Преступления сопровождались насилием и угрозами, подозреваемых готовятся объявить в розыск.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры во вторник, 27 августа.

Читайте также:

Боевики "ЛНР" ограбили население Харьковщины более чем на 117 млн грн

Харьковская областная прокуратура сообщила, что боевики "ЛНР" и их подельники ограбили гражданских жителей и фермеров Купянщины на сумму более 117 млн грн.

По данным следствия, во время оккупации сел Петро-Ивановка, Колодязное и Фиголевка преступная группа из семи человек обворовывала состоятельных жителей и фермеров.

Возглавил преступную группу 53-летний командир роты 101-го стрелкового полка "ЛНР", к которой он привлек ближайшее окружение - своего заместителя, командира отделения, гранатометчика и стрелка. Также среди фигурантов гражданин РФ и житель Купянского района, который осуществлял "логистику".

Боевики "ЛНР" ограбили жителей Харьковщины на 117 млн грн
Фигуранты дела. Коллаж: Новини.LIVE

"В Колодезном подозреваемые ворвались на территорию сельскохозяйственного предприятия и, угрожая директору физической расправой, приказали отдать зерновые культуры. Через несколько дней туда прибыли грузовые автомобили с номерными знаками белгородской регистрации", — говорится в сообщении.

Прокуратура сообщила, что фигуранты вывозили не только зерно, кукурузу, пшеницу, семена подсолнечника, но и принудительно забирали автомобили, которые в дальнейшем использовали для передвижения, ружья, компьютерную технику, мобильные телефоны и электроподстанции.

"Грабители сопровождались психологическим насилием, "допросами" и угрозами убийств", — сообщили правоохранители.

Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск. В общей сложности они завладели зерновыми культурами и имуществом на сумму более 117 млн грн.

Также важные новости дня по теме:

ЛНР кража грабеж ограбление Харьковская область прокуратура фермеры Купянск розыск

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:14 Зеленский прокомментировал задержку помощи от партнеров

17:13 Ермак объяснил, как Украина работает с кандидатами в президенты США

17:00 Мобилизация в Украине — в какой области одни из лучших показателей

17:00 Удар РФ по гостинице в Кривом Роге — Елена Кравец поделилась воспоминаниями

16:59 В Киеве пьяный мужчина сбил женщину на переходе — в полиции объявили подозрение

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

16:57 Со следующей недели в Одессе закроют две улицы

Эксклюзив

16:57 Убита за язык — во Львове открыли мемориальную доску Ирине Фарион

16:55 В Харьковской области разоблачили боевиков "ЛНР", которые грабили гражданских

16:48 В Киеве мужчина сжег дорогой автомобиль — в полиции раскрыли детали

16:38 Полиция отреагировала на избиение жены военного в Днепре

17:14 Зеленский прокомментировал задержку помощи от партнеров

17:13 Ермак объяснил, как Украина работает с кандидатами в президенты США

17:00 Мобилизация в Украине — в какой области одни из лучших показателей

17:00 Удар РФ по гостинице в Кривом Роге — Елена Кравец поделилась воспоминаниями

16:59 В Киеве пьяный мужчина сбил женщину на переходе — в полиции объявили подозрение

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

16:57 Со следующей недели в Одессе закроют две улицы

Эксклюзив

16:57 Убита за язык — во Львове открыли мемориальную доску Ирине Фарион

16:55 В Харьковской области разоблачили боевиков "ЛНР", которые грабили гражданских

16:48 В Киеве мужчина сжег дорогой автомобиль — в полиции раскрыли детали

16:38 Полиция отреагировала на избиение жены военного в Днепре

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

06:40 Цены на цветные металлы в конце августа — сколько в Украине стоит 1 кг алюминия

26 августа 2024

06:54 Учебный год, повышение налогов и тарифов — что изменится для украинцев с 1 сентября

24 августа 2024
Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

06:04 Самые большие успехи украинского спорта за годы независимости — помним всех героев

23 августа 2024

18:08 Исторический визит премьера Индии в Украину – о чем Моди говорил с Зеленским

Эксклюзив

07:27 Флаг на Олимпиаде — цена победы от чемпионки Комащук

Text

13:00 Новые удары по Украине и Зеленский собрал срочное совещание — эфир День.LIVE

Text

12:56 Сколько поврежденной гидрогенерации Украина планирует восстановить до зимы — ответ нардепа

Text

12:31 Нардеп Семинский заявил, что оккупанты улучшили свои дроны для длительных атак на Украину

Text

12:01 Стефанчук объяснил, какую пользу Украина получит от ратификации Римского статута

Text

12:00 Эксперт объяснил, сколько времени нужно для ремонта электромощностей после атак РФ

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Text

11:48 Зеленский, Шмыгаль, Ермак и Стефанчук на Форуме Україна 2024. Незалежність — прямой эфир

Text

10:17 Света не будет в лучшем случае по 12 часов в сутки — к чему готовиться украинцам зимой

Text

09:35 Большинство "за" такое решение — чиновник ВРУ сказал, почему военные хотят запрета Telegram

Text

09:29 В КГВА ответили, есть ли угрозы для Киевской ГЭС после ночной атаки России

Text

08:00 Самая массированная атака России и что будет с налогами в Украине — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

25 августа 2024

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году