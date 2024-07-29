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На Харківщині викрили чергову "спеціалістку", яка працювала в окупаційній адміністрації

29 липня 2024 13:04
Катерина Османська - Редактор
У Куп'янську викрили колаборанта, яка працювала з окупантами
Працівники Харківської прокуратури. Ілюстративне фото: t.me/prokuratura_kharkiv
Катерина Османська - Редактор

На Харківщині викрили місцеву жительку Куп'янська, яка під час окупації міста у липні 2022 року добровільно пішла на співпрацю з окупантами. Їй повідомили про підозру.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у понеділок, 29 липня. 

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Правоохоронці розповіли, що 46-річна мешканка Куп'янська під час захоплення міста росіянами у липні 2022 року добровільно працевлаштувалась до окупаційної адміністрацію на посаду "в. о. провідного спеціаліста відділу торгівлі Управління промисловості та торгівлі".

Жінка займалась складанням службової документації, надавала консультації відвідувачам та здійснювала робочі візити до підприємств, розташованих на території громади. 

"Наразі колаборантка переховується від українських правоохоронців, вирішується питання щодо оголошення її у розшук", — йдеться у повідомленні. 

Наразі ворожій поплічниці заочно повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України). Покарання за цією статтею передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі. 

підозра жінці, яка співпрацювала з росіянами
Скриншот допису Харківської обласної прокуратури

Нагадаємо, нещодавно суд відправив за ґрати 64-річного мешканця Харківської області, який наводив ворожі ракети на регіон та "зливав" дані про тренувальний центр ЗСУ. Йому загрожує 15 років тюрми.  

Також ми писали, що на Миколаївщині Служба безпеки України затримала інформаторку ФСБ, яка сприяла ворожим артилерійським ударам по Очакову та його морській акваторії. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми. 

Харківська область окупанти Колаборант війна в Україні

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