В Купянске разоблачили коллаборанта, которая работала с оккупантами

Сотрудники Харьковской прокуратуры. Иллюстративное фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В Харьковской области разоблачили местную жительницу Купянска, которая во время оккупации города в июле 2022 года добровольно пошла на сотрудничество с оккупантами. Ей сообщили о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в понедельник, 29 июля.

Читайте также:

Что известно о коллаборационной деятельности подозреваемой

Правоохранители рассказали, что 46-летняя жительница Купянска во время захвата города россиянами в июле 2022 года добровольно трудоустроилась в оккупационную администрацию на должность "и.о. ведущего специалиста отдела торговли Управления промышленности и торговли".

Женщина занималась составлением служебной документации, консультировала посетителей и осуществляла рабочие визиты к предприятиям, расположенным на территории общины.

"Пока коллаборантка скрывается от украинских правоохранителей, решается вопрос об объявлении ее в розыск", — говорится в сообщении.

Сейчас вражеской соратнице заочно сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины). Наказание по этой статье предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы.

Скриншот сообщения Харьковской областной прокуратуры

Напомним, недавно суд отправил за решетку 64-летнего жителя Харьковской области, который приводил вражеские ракеты на регион и "сливал" данные о тренировочном центре ВСУ. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

Также мы писали, что в Николаевской области Служба безопасности Украины задержала информаторку ФСБ, которая способствовала вражеским артиллерийским ударам по Очакову и его морской акватории. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.