Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow На Харьковщине разоблачили "специалистку", которая работала в оккупационной администрации arrow

На Харьковщине разоблачили "специалистку", которая работала в оккупационной администрации

29 июля 2024 13:04
Катерина Османская - Редактор
В Купянске разоблачили коллаборанта, которая работала с оккупантами
Сотрудники Харьковской прокуратуры. Иллюстративное фото: t.me/prokuratura_kharkiv
Катерина Османская - Редактор

В Харьковской области разоблачили местную жительницу Купянска, которая во время оккупации города в июле 2022 года добровольно пошла на сотрудничество с оккупантами. Ей сообщили о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в понедельник, 29 июля.

Читайте также:

Что известно о коллаборационной деятельности подозреваемой

Правоохранители рассказали, что 46-летняя жительница Купянска во время захвата города россиянами в июле 2022 года добровольно трудоустроилась в оккупационную администрацию на должность "и.о. ведущего специалиста отдела торговли Управления промышленности и торговли".

Женщина занималась составлением служебной документации, консультировала посетителей и осуществляла рабочие визиты к предприятиям, расположенным на территории общины.

"Пока коллаборантка скрывается от украинских правоохранителей, решается вопрос об объявлении ее в розыск", — говорится в сообщении.

Сейчас вражеской соратнице заочно сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины). Наказание по этой статье предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы. 

подозрение сотрудничавшей с россиянами женщине
Скриншот сообщения Харьковской областной прокуратуры

Напомним, недавно суд отправил за решетку 64-летнего жителя Харьковской области, который приводил вражеские ракеты на регион и "сливал" данные о тренировочном центре ВСУ. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

Также мы писали, что в Николаевской области Служба безопасности Украины задержала информаторку ФСБ, которая способствовала вражеским артиллерийским ударам по Очакову и его морской акватории. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

Харьковская область оккупанты Коллаборант война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ