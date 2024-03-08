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На Харківщині викрили колаборанта, який працював на окупаційну владу у Куп'янську

8 березня 2024 14:28
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
На Харківщині викрили колаборанта, який працював на окупаційну владу у Куп'янську
Затриманий колаборант. Фото: Харківська обласна прокуратура
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Харківська обласна прокуратура оголосила про підозру 32-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у Telegram в п'ятницю, 8 березня.

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Деталі слідства

За результатами слідства виявилося, що у липні 2022 року житель окупованого на той час збройними формуваннями РФ Куп’янська добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Чоловік отримав посаду "в.о. спеціаліста відділу природних ресурсів та екології" в окупаційній владі.

Так званий "спеціаліст" розробляв положення про відділ та посадові інструкції для своїх підлеглих, а також відповідав за обробку кореспонденції щодо надання дозволів на користування природними ресурсами.

Допис Харківської обласної прокуратури у Telegram. Фото: скриншот
Допис Харківської обласної прокуратури у Telegram. Фото: скриншот

Після звільнення території від окупантів чоловік, намагаючись уникнути покарання за співпрацю з ворогом, перебрався до Харкова, але це не завадило правоохоронцям його розшукати.

Досудове розслідування наразі здійснює Куп’янський РВП ГУНП в Харківській області під оперативним керівництвом ДКР СБУ.

Нагадаємо, що раніше співробітницю Харківського метрополітену було викрито в поширенні пропаганди Кремля.

Раніше ми писали, що у Слов'янську СБУ затримала агентів РФ, які шукали розташування HIMARS.

Харків
Харківська область
прокуратура
окупанти
Колаборант

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