В Харьковской области разоблачили коллаборанта, который работал на оккупационную власть в Купянске

Задержанный коллаборант. Фото: Харьковская областная прокуратура

Харьковская областная прокуратура объявила о подозрении 32-летнему мужчине по факту коллаборационной деятельности . Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в Telegram в пятницу, 8 марта.

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Детали следствия

По результатам следствия оказалось, что в июле 2022 года житель оккупированного в то время вооруженными формированиями РФ Купянска добровольно пошел на сотрудничество с врагом. Мужчина получил должность "и.о. специалиста отдела природных ресурсов и экологии" в оккупационной власти.

Так называемый "специалист" разрабатывал положения об отделе и должностных инструкциях для своих подчиненных, а также отвечал за обработку корреспонденции по предоставлению разрешений на пользование природными ресурсами.

Сообщение Харьковской областной прокуратуры в Telegram. Фото: скриншот

После освобождения территории от оккупантов мужчина, пытаясь избежать наказания за сотрудничество с врагом, перебрался в Харьков, но это не помешало правоохранителям его разыскать.

Досудебное расследование осуществляет Купянский РИН ГУНП в Харьковской области под оперативным руководством ГКР СБУ.

Напомним, что ранее сотрудница Харьковского метрополитена была разоблачена в распространении пропаганды Кремля.

Ранее мы писали, что в Славянске СБУ задержала агентов РФ, искавших расположение HIMARS.