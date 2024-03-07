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Співробітницю Харківського метрополітену викрито в поширенні пропаганди Кремля

7 березня 2024 14:14
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Співробітницю Харківського метрополітену викрито в поширенні пропаганди Кремля
Чергова по станції у метро. Ілюстративне фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Служба безпеки зібрала докази протиправної діяльності співробітниці міського комунального підприємства "Харківський метрополітен", яка виправдовувала збройну агресію РФ проти України. За цим злочином їй загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула

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За даними слідства, 51-річна жінка, яка займала посаду чергового станційного поста централізації на одній зі станцій метрополітену, систематично виправдовувала збройну агресію Російської Федерації проти України та поширювала наративи, подібні кремлівській пропаганді.

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Затримання співробітницю Харківського метрополітену. Фото: Владислав Абдула / Facebook

Під час виконання службових обов'язків та спілкування з колегами, зловмисниця намагалася переконати, що російська агресія в Україні не існує, а війна на сході країни - це внутрішній громадянський конфлікт. Вона навіть намагалася виправдати наявність "ополчення Донбассу" та відкидає факт присутності російських військових на окупованих територіях.

"Коментуючи повномасштабне вторгнення РФ в Україну, зловмисниця заперечувала національно-визвольний характер українського спротиву державі-агресору, натомість заявляла, що це нібито "НАТО воюет с россией руками украинцев", — пише Адбула. 

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України - виправдання та заперечення збройної агресії Росії проти України, вчинене службовою особою. 

Нагадаємо, що правоохоронці затримали двох осіб, колишніх службовців філії "Харківгаз", які підозрюються у передачі ворогу важливих картографічних даних газових мереж. Колаборантам загрожує від десяти до дванадцяти років позбавлення волі. 

Також ми писали про те, що жителька Одеси допомагала окупантам готувати повітряну атаку на місто. Вона повідомляла росіянам про розташування сил української ППО, за що їй загрожує довічне ув'язнення.

СБУ
Харків
метро
пропаганда
Колаборант

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