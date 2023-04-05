На Харківщині викрили колаборантку, яка обійняла посаду під час окупації Куп'янську

Наразі підозрювана переховується від слідства

Викрито чергову поплічницю окупантів, яка намагалась побудувати кар’єру у псевдооргані влади у місті Куп'янськ.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали слідства

За даними слідства, під час окупації м. Куп’янськ збройними силами рф місцева мешканка не просто підтримувала дії ворога, а й активно співпрацювала з ним. Окупанти призначили підозрювану на посаду "и. о. начальника отдела управления здравоохранения Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области".

"Колаборантка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в окупаційній адміністрації держави-агресора, керуючи роботою відділу", — пишуть правоохоронці.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 45-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Наразі підозрювана переховується від слідства — вирішується питання щодо її оголошення у розшук.

Нагадаємо, що на Харківщині викрили колоборанта, який очолив село під час окупації. За даними слідства, у червні минулого року, коли село Студенок на Ізюмщині було захоплено російськими військовими, 54-річний місцевий мешканець пішов на співпрацю з окупантами.

Також СБУ розповіла про нові затримання колаборантів. Служба безпеки викрила ще трьох ворожих поплічників під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської та Херсонської областей. Серед затриманих чиновниця Куп’янської міськради та колишній "посадовець Херсонського МВС".