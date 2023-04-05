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На Харьковщине разоблачили коллаборантку, которая заняла должность во время оккупации Купянска

5 апреля 2023 16:32
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области разоблачили коллаборантку, которая заняла должность во время оккупации Купянска
В настоящее время подозреваемая скрывается от следствия
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Разоблачена очередная приспешница окупантов, которая пыталась построить карьеру в псевдооргане власти в городе Купянск.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Материалы следствия

По данным следствия, во время оккупации г. Купянск вооруженными силами России местная жительница не просто поддерживала действия врага, но и активно сотрудничала с ним. Оккупанты назначили подозреваемую на должность "и.о. начальника отдела управления здравоохранения Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области".

"Колаборантка выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в оккупационной администрации государства-агрессора, руководя работой отдела" , - пишут правоохранители.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области заочно уведомлено о подозрении 45-летней женщине по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). В настоящее время подозреваемая скрывается от следствия — решается вопрос ее объявления в розыск.

Напомним, что в Харьковской области разоблачили коллаборанта, который возглавил село во время оккупации . По данным следствия, в июне прошлого года, когда село Студенок на Изюмщине было захвачено российскими военными, 54-летний местный житель пошел на сотрудничество с оккупантами.

Также СБУ рассказала о новых задержаниях коллаборантов . Служба безопасности разоблачила еще трех вражеских приспешников во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской и Херсонской областей. Среди задержанных чиновница Купянского горсовета и бывший "чиновник Херсонского МВД".

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