На Харківщині викрили колоборанта, який очолив село під час окупації

Чоловіку загрожує лише позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна

Правоохоронці викрили чоловіка, який фактично очолив село на Ізюмщині під час окупації.

Про це повідомляють в Харківській обласній прокуратурі.

Матеріали слідства

За даними слідства, у червні минулого року, коли село Студенок на Ізюмщині було захоплено російськими військовими, 54-річний місцевий мешканець пішов на співпрацю з окупантами.

"Він добровільно допомогав ворогам та фактично обійняв посаду "старосты" цього села, виконуючи всі вказівки псевдовлади", — розповідають у прокуратурі.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 54-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, що на Харківщині розслідується понад 13 300 воєнних злочинів.

Також, СБУ розповіла про нові затримання колаборантів. Служба безпеки викрила ще трьох ворожих поплічників під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської та Херсонської областей. Серед затриманих чиновниця Куп’янської міськради та колишній "посадовець Херсонського МВС".