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На Харківщині викрили колоборанта, який очолив село під час окупації

31 березня 2023 12:54
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині викрили колоборанта, який очолив село під час окупації
Чоловіку загрожує лише позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Правоохоронці викрили чоловіка, який фактично очолив село на Ізюмщині під час окупації. 

Про це повідомляють в Харківській обласній прокуратурі. 

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Матеріали слідства 

За даними слідства, у червні минулого року, коли село Студенок на Ізюмщині було захоплено російськими військовими, 54-річний місцевий мешканець пішов на співпрацю з окупантами.

"Він добровільно допомогав ворогам та фактично обійняв посаду "старосты" цього села, виконуючи всі вказівки псевдовлади", — розповідають у прокуратурі. 

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 54-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, що на Харківщині розслідується понад 13 300 воєнних злочинів

Також, СБУ розповіла про нові затримання колаборантів. Служба безпеки викрила ще трьох ворожих поплічників під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської та Херсонської областей. Серед затриманих чиновниця Куп’янської міськради та колишній "посадовець Херсонського МВС". 

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