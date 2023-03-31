На Харківщині викрили колоборанта, який очолив село під час окупації
Правоохоронці викрили чоловіка, який фактично очолив село на Ізюмщині під час окупації.
Про це повідомляють в Харківській обласній прокуратурі.
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Матеріали слідства
За даними слідства, у червні минулого року, коли село Студенок на Ізюмщині було захоплено російськими військовими, 54-річний місцевий мешканець пішов на співпрацю з окупантами.
"Він добровільно допомогав ворогам та фактично обійняв посаду "старосты" цього села, виконуючи всі вказівки псевдовлади", — розповідають у прокуратурі.
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 54-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
Нагадаємо, що на Харківщині розслідується понад 13 300 воєнних злочинів.
Також, СБУ розповіла про нові затримання колаборантів. Служба безпеки викрила ще трьох ворожих поплічників під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської та Херсонської областей. Серед затриманих чиновниця Куп’янської міськради та колишній "посадовець Херсонського МВС".