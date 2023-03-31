В Харьковской области разоблачили коллаборанта, который возглавил село во время оккупации
Правоохранители разоблачили мужчину, который фактически возглавил село на Изюмщине во время оккупации.
Об этом сообщается в Харьковской областной прокуратуре.
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Материалы следствия
По данным следствия, в июне прошлого года, когда село Студенок на Изюмщине было захвачено российскими военными, 54-летний местный житель пошел на сотрудничество с оккупантами.
"Он добровольно помогал врагам и фактически занял должность "старости" этого села, выполняя все указания псевдовласти" , - рассказывают в прокуратуре.
При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области поставлено в известность о подозрении 54-летнему мужчине по факту коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины).
Напомним, что в Харьковской области расследуется более 13 300 военных преступлений .
Также СБУ рассказала о новых задержаниях коллаборантов . Служба безопасности разоблачила еще трех вражеских приспешников во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской и Херсонской областей. Среди задержанных чиновница Купянского горсовета и бывший "чиновник Херсонского МВД".