В Харьковской области разоблачили коллаборанта, который возглавил село во время оккупации

Мужчине грозит лишь лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества

Правоохранители разоблачили мужчину, который фактически возглавил село на Изюмщине во время оккупации.

Об этом сообщается в Харьковской областной прокуратуре.

Материалы следствия

По данным следствия, в июне прошлого года, когда село Студенок на Изюмщине было захвачено российскими военными, 54-летний местный житель пошел на сотрудничество с оккупантами.

"Он добровольно помогал врагам и фактически занял должность "старости" этого села, выполняя все указания псевдовласти" , - рассказывают в прокуратуре.

При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области поставлено в известность о подозрении 54-летнему мужчине по факту коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним, что в Харьковской области расследуется более 13 300 военных преступлений .

Также СБУ рассказала о новых задержаниях коллаборантов . Служба безопасности разоблачила еще трех вражеских приспешников во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской и Херсонской областей. Среди задержанных чиновница Купянского горсовета и бывший "чиновник Херсонского МВД".