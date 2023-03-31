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В Харьковской области разоблачили коллаборанта, который возглавил село во время оккупации

31 марта 2023 12:54
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области разоблачили коллаборанта, который возглавил село во время оккупации
Мужчине грозит лишь лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Правоохранители разоблачили мужчину, который фактически возглавил село на Изюмщине во время оккупации.

Об этом сообщается в Харьковской областной прокуратуре.

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Материалы следствия

По данным следствия, в июне прошлого года, когда село Студенок на Изюмщине было захвачено российскими военными, 54-летний местный житель пошел на сотрудничество с оккупантами.

"Он добровольно помогал врагам и фактически занял должность "старости" этого села, выполняя все указания псевдовласти" , - рассказывают в прокуратуре.

При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области поставлено в известность о подозрении 54-летнему мужчине по факту коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним, что в Харьковской области расследуется более 13 300 военных преступлений .

Также СБУ рассказала о новых задержаниях коллаборантов . Служба безопасности разоблачила еще трех вражеских приспешников во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской и Херсонской областей. Среди задержанных чиновница Купянского горсовета и бывший "чиновник Херсонского МВД".

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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