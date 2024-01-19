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На Харківщині викрили лісоруба після знищення майже пів сотні дерев

19 січня 2024 17:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Харківщині викрили лісоруба після знищення майже пів сотні дерев
Зрубані дерева. Фото: Харківська обласна прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харківській області правоохоронці викрили "чорного" лісоруба. Чоловік нелегально вирубав в лісах регіону майже пів сотні дерев.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Зазначається, що влітку 2022 року чоловік незаконно вирубав майже 50 кленів на території Нововодолазької селищної ради, що неподалік села Знам’янка Харківського району. Там розташований ставок, де часто сидять рибалки.

Так, чорний лісоруб впевнився, що самостійно він не впорається, а тому підійшов до рибалок та попросив допомоги у вирубці, завантаженні та перевезенні деревини, додавши, що в нього є всі дозволи.

Проте виявилося, що жодних документів у підозрюваного не було — правоохоронцям вдалося викрити чорного лісоруба. 

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Залишки зрубаних дерев. Фото: Харківська обласна прокуратура
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Залишки зрубаних дерев. Фото: Харківська обласна прокуратура
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Залишки зрубаних дерев. Фото: Харківська обласна прокуратура

"Відповідно до висновку судової економічної експертизи, чоловік спричинив державі майнову шкоду на суму понад 300 тис. грн", — йдеться у повідомленні.
 
Зловмиснику повідомили про підозру за фактом незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях, перевезення та зберігання незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки.

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Скриншот допису Харківської обласної прокуратури

Нагадаємо, що 16 січня на Харківщині викрили чоловіка, який організував незаконну вирубку дерев у Лозівській громаді. Сума збитків становила майже 250 тисяч гривень. 

Також ми писали, що в Одеській області на лаву підсудних відправили браконьєрів, які займалися незаконною вирубкою лісових насаджень. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно восьми учасників організованої групи.

суд
поліція
Харківська область
прокуратура
вирубка лісу

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