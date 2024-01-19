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На Харьковщине разоблачили лесоруба после уничтожения почти полсотни деревьев

19 января 2024 17:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Харьковщине разоблачили лесоруба после уничтожения почти полсотни деревьев
Срубленные деревья. Фото: Харьковская областная прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харьковской области правоохранители разоблачили "черного" лесоруба. Мужчина нелегально вырубил в лесах региона почти полсотни деревьев.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Отмечается, что летом 2022 года мужчина незаконно вырубил почти 50 кленов на территории Нововодолажского поселкового совета, недалеко от села Знаменка Харьковского района. Там расположен пруд, где часто сидят рыбаки.

Так, черный лесоруб убедился, что самостоятельно он не справится, поэтому подошел к рыбакам и попросил помощи в вырубке, загрузке и перевозке древесины, добавив, что у него есть все разрешения.

Однако оказалось, что никаких документов у подозреваемого не было — стражам порядка удалось разоблачить черного лесоруба.

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Остатки срубленных деревьев. Фото: Харьковская областная прокуратура
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Остатки срубленных деревьев. Фото: Харьковская областная прокуратура
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Остатки срубленных деревьев. Фото: Харьковская областная прокуратура

"В соответствии с выводом судебной экономической экспертизы, мужчина нанес государству имущественный ущерб на сумму более 300 тыс. грн", — говорится в сообщении.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по факту незаконной порубки деревьев в защитных лесных насаждениях, перевозке и хранении незаконно срубленных деревьев, что повлекло тяжкие последствия.

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Скриншот поста Харьковской областной прокуратуры

Напомним, что 16 января в Харьковской области разоблачили мужчину, который организовал незаконную вырубку деревьев в Лозовской общине. Сумма ущерба составила почти 250 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Одесской области на скамью подсудимых отправили браконьеров, занимавшихся незаконной вырубкой лесных насаждений. Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении восьми участников организованной группы.

суд
полиция
Харьковская область
прокуратура
вырубка леса

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