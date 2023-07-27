Збитки на 18 млн грн: на Харківщині викрили посадовця, який допустив неякісний ремонт доріг

Ремонт дороги в Харківській області. Фото: УНІАН

Співробітники СБУ викрили посадовця Служби автомобільних доріг Харківської області внаслідок службової недбалості. Через неякісний ремонт дороги державі завдано матеріальної шкоди на 18 млн грн.

Про це повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

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За даними слідства, провідний інженер відділу якості, технічного контролю та експлуатаційного утримання автомобільних доріг не перевірив належним чином якість проведеного ремонту автодороги державного значення, що з'єднує Лозову, Близнюки, Барвінкове і Велику Комишуваху на Харківщині. Ці роботи проводилися влітку та восени минулого року однією з місцевих комерційних фірм на замовлення державного підприємства "Служба автомобільних доріг Харківської області".

Встановлено, що в результаті ремонту якість асфальтобетону на цій дорозі не відповідала будівельним нормам, а фактична товщина вирівнюючого покриття була меншою, ніж вказано у документах.

"Це призвело до безпідставного переказу Службою автомобільних доріг Харківської області державних коштів комерційній фірмі-підряднику", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення підозри посадовцю Служби автомобільних доріг Харківської області. Фото: Владислав Абдула / Facebook

До того ж неякісно проведений ремонт цієї дороги торік призвів до необхідності проведення нових відновлювальних робіт вже у березні цього року.

За підрахунками правоохоронців, внаслідок неналежного виконання інженером своїх службових обов'язків державі було завдано збитків на суму майже 18 млн грн.

На підставі зібраних співробітниками СБУ доказів службовцю повідомлено про підозру за ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки).

Нагадаємо, що на Харківщині підрядник привласнив гроші, які надали на ремонт дороги.

Також ми писали про те, що на Львівщині відремонтують дорогу за майже 54 млн грн.