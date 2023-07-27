Убытки на 18 млн грн: в Харьковской области разоблачили чиновника, допустившего некачественный ремонт дорог

Ремонт дорог в Харьковской области. Фото: УНИАН

Сотрудники СБУ разоблачили чиновника Службы автомобильных дорог Харьковской области в результате служебной халатности. Из-за некачественного ремонта дороги государству нанесен материальный ущерб на 18 млн грн.

Об этом сообщил представитель Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

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По данным следствия, ведущий инженер отдела качества, технического контроля и эксплуатационного содержания автомобильных дорог не проверил должным образом качество проведенного ремонта автодороги государственного значения, соединяющего Лозовую, Близнюки, Барвенково и Большую Камышеваху Харьковской области. Эти работы проводились летом и осенью прошлого года одной из местных коммерческих фирм по заказу государственного предприятия "Служба автомобильных дорог Харьковской области".

Установлено, что в результате ремонта качество асфальтобетона на этой дороге не соответствовало строительным нормам, а фактическая толщина выравнивающего покрытия была меньше, чем указано в документах.

"Это привело к безосновательному перечислению Службой автомобильных дорог Харьковской области государственных средств коммерческой фирме-подрядчику", — говорится в сообщении.

Сообщение подозрения должностному лицу Службы автомобильных дорог Харьковской области. Фото: Владислав Абдула / Facebook

К тому же некачественно проведенный ремонт этой дороги в прошлом году привел к необходимости проведения новых восстановительных работ уже в марте этого года.

По подсчетам правоохранителей, в результате ненадлежащего исполнения инженером своих служебных обязанностей государству был нанесен ущерб на сумму почти 18 млн грн.

На основании собранных сотрудниками СБУ доказательств служащему сообщено о подозрении по ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Напомним, что в Харьковской области подрядчик присвоил деньги, которые предоставили на ремонт дороги.

Также мы писали о том, что на Львовщине отремонтируют дорогу почти за 54 млн грн.