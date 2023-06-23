На Харківщині підрядник підозрюється у заволодінні майже 300 тис. грн на ремонті дороги

Правоохоронці оглядають ділянку дороги яку підрядник мав відремонтувати. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру директору ТОВ за фактами заволодіння чужим майно шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України). Підозрюваному загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали слідства

За даними слідства, у лютому 2020 року державним підприємством проведено процедуру публічних закупівель щодо поточного ремонту автомобільної дороги Куп’янськ-Кругляківка. Переможцем відкритих торгів було визнано ТОВ, з яким у подальшому і було укладено відповідний договір.

"Директор ТОВ-підрядника, аби збагатитися за рахунок держбюджету, достовірно знаючи, що роботи виконані лише частково, вніс до офіційних документів недостовірні відомості, завищивши обсяг і вартість виконаних робіт", — пишуть правоохоронці.

На підставі актів приймання виконаних робіт, наданих підозрюваним, на рахунок ТОВ перераховано майже 300 тис. грн бюджетних коштів за роботи, які не були фактично проведені.

Нагадаємо, що на Харківщині викрили чорних лісорубів, які "нарубали" на мільйон гривень. За даними слідства, у жовтні 2022 року мешканець смт Шевченкове Куп’янського району вирішив заробляти на життя незаконним способом. План зловмисника полягав у здійсненні

Також ми розповідали про те, що харків'янин потрапив за ґрати за мородерство у школі, яку пошкодили окупанти. Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.