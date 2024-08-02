У Куп’янську жінка добровільно погодилася співпрацювати з окупантами

Затримання колаборантки. Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині викрили ще одну "спеціалістку" окупаційного пенсійного фонду. Під час окупації міста Куп’янськ жінка добровільно погодилася обійняти цю посаду та співпрацювати з ворогом.

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Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у п’ятницю, 2 серпня.

Деталі справи

Слідство встановило, що 50-річна мешканка Куп’янська під час силового захоплення міста збройними силами РФ добровільно обійняла посаду "главного специалиста отдела выплаты пенсий отделения Пенсионного фонда Купянского района Харьковской области".

Колаборантка займалась підготовкою та документів та перевіркою списків пенсіонерів для отримання ними так званої "матеріальної допомоги" від Росії.

Після деокупації жінка залишилась у місті. Правоохоронці зібрали необхідну доказову базу і повідомили їй про підозру в колабораційній діяльності.

Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, нещодавно в Україні викрили групу осіб, які готували підпали в країнах ЄС на замовлення Росії. Поліція одночасно провела близько 40 обшуків за місцями фактичного мешкання і в автотранспорті причетних осіб.

Також ми писали, що на Миколаївщині Служба безпеки України затримала інформаторку ФСБ, яка сприяла ворожим артилерійським ударам по Очакову та його морській акваторії. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.