В Купянске женщина добровольно согласилась сотрудничать с оккупантами

Задержание коллаборантки. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области разоблачили еще одну "специалистку" оккупационного пенсионного фонда. Во время оккупации города Купянск женщина добровольно согласилась занять этот пост и сотрудничать с врагом.

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Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в пятницу, 2 августа.

Детали дела

Следствие установило, что 50-летняя жительница Купянска во время силового захвата города вооруженными силами РФ добровольно вступила в должность "главного специалиста отдела выплаты пенсий отделения Пенсионного фонда Купянского района Харьковской области".

Колаборантка занималась подготовкой и документами и проверкой списков пенсионеров для получения ими так называемой "материальной помощи" от России.

После деоккупации женщина осталась в городе. Правоохранители собрали необходимую доказательную базу и сообщили ей о подозрении в коллаборационной деятельности.

Санкция статьи предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, недавно в Украине разоблачили группу лиц, которые готовили поджоги в странах ЕС по заказу России. Полиция одновременно провела около 40 обысков по месту фактического проживания и в автотранспорте причастных лиц.

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