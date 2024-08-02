Росія обстріляла Куп'янськ 2 серпня - загинула жінка

Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Харківська ОВА

Російські загарбники у п'ятницю, 2 серпня, здійснили атаку на Куп'янськ Харківської області. Внаслідок цього загинула цивільна жінка.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Обстріл Куп'янська 2 серпня

За даними Синєгубова, ворог влучив біля житлового будинку, де перебували люди.

"Окупанти вдарили по Куп’янську. На жаль, загинула цивільна жінка", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що внаслідок атаки ще одна жінка отримала поранення, її ушпиталили. Деталі обстрілу встановлюються.

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, сьогодні росіяни вдарили дроном по автобусу з людьми в Дергачівській громаді.

Також ми писали, що окупанти провели ротацію у Вовчанську Харківської області та готуються до штурмів у кварталі дев'ятиповерхівок.