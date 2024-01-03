В Харьковской области разоблачили шестерых коллаборантов, которые сотрудничали с врагом

Разоблачение коллаборантов в Харьковской области. Иллюстративное фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области правоохранители заочно сообщили о подозрении шестерым коллаборантам, которые сотрудничали с оккупантами. Отмечается, что они добровольно трудоустроились во "Временную гражданскую администрацию Купянского района Харьковской области".

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Прокурорам удалось установить, что две коллаборантки, проживавшие в Купянске, и еще одна жительница населенного пункта Купянск-Узловой устроились на работу в псевдорган власти оккупантов в июне 2022 года.

Одна из коллаборанток, которую разоблачили в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

"60-летняя и 52-летняя приспособленки заняли одноименную должность "и. о. специалиста сектора социальных гарантий и компенсаций Управления труда и социальной политики". Они осуществляли прием граждан и занимались оформлением документов для выдачи так называемой "гумпомощи" от РФ местным жителям", — говорится в сообщении.

Одна из коллаборанток, которую разоблачили в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

Отмечается, что другая 55-летняя женщина вступила на должность "и. о. главного специалиста сектора внутренней политики Кондрашовского территориального отдела". Она должна была отвечать за связи с общественностью и подбирать места для того, чтобы устанавливать флагштоки с флагом РФ.

Одна из коллаборанток, которую разоблачили в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

Разоблачение других предателей, работавших во время оккупации РФ

"Еще один подозреваемый — 57-летний житель с. Петропавловка Купянского района. Мужчина в том же июне 2022 года стал "и. о. старшего инспектора — дежурного отдела административно-хозяйственного обеспечения Петропавловского территориального отдела". Коллаборант вел учет посетителей, записывая данные в соответствующие журналы", — добавили в сообщении.

Один из коллаборантов, разоблаченный в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

Кроме того, стражам порядка удалось разоблачить двух жительниц Ковшаровки.

39-летняя женщина в июле 2022 года получила должность "и.о. главного специалиста сектора землеустройства, земельных отношений, градостроительства и архитектуры". Колаборантка консультировала людей по земельным вопросам, занималась рассмотрением жалоб и подготовкой проектов решений сессии по разным вопросам.

Одна из коллаборанток, которую разоблачили в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

В свою очередь другая 62-летняя женщина заняла должность "и. о. специалиста отдела персонифицированного учета и автоматической обработки информации". Ее обязанностями были составление и обобщение перечня граждан, получавших "гуманитарную помощь" от РФ.

Одна из коллаборанток, которую разоблачили в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

"В настоящее время все шестеро подозреваемых скрываются от украинского правосудия на неподконтрольных территориях. Решается вопрос об объявлении их в розыск", — подытожили в прокуратуре.

Напомним, ранее жителю Херсонской области, собиравшему "голоса" во время проведения псевдореферендума, сообщено о подозрении. Также ему избрана мера пресечения — содержание под стражей.